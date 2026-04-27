La Palma impulsa una educación más humana con unas jornadas sobre bienestar emocional en las aulas

La Palma ha puesto el foco en el bienestar emocional dentro de la comunidad educativa con la celebración de las jornadas 'Emocuidando en la Educación', un encuentro que reunió a profesionales del ámbito lectivo para reflexionar sobre nuevas formas de enseñar, acompañar y cuidar en los centros educativos.

La cita tuvo lugar el pasado 25 de abril en el Museo Arqueológico Benahorita, en Los Llanos de Aridane, y fue organizada por el Cabildo de La Palma junto a Sinergias In & Out. El objetivo principal fue abrir un espacio de diálogo sobre la necesidad de avanzar hacia una educación más cercana, en la que el autocuidado, la escucha y la atención emocional formen parte del día a día de alumnado, profesorado y familias.

Una jornada para repensar la educación desde el cuidado

Las jornadas se plantearon como un punto de encuentro para detenerse, compartir experiencias y reflexionar sobre el sentido profundo de educar. Durante la sesión, los participantes abordaron la importancia de reconocer la carga emocional que acompaña a la labor docente y de generar entornos escolares más saludables.

El enfoque de Emocuidando en la Educación parte de una idea cada vez más presente en el debate educativo: enseñar no consiste únicamente en transmitir contenidos, sino también en crear condiciones que favorezcan el bienestar, la convivencia y el desarrollo personal de quienes forman parte de la escuela.

La iniciativa conecta con el trabajo que ya se desarrolla en Canarias a través de EMOCREA, el área de Educación Emocional y para la Creatividad, impulsada en el ámbito educativo canario con el propósito de favorecer el bienestar personal y social del alumnado. El Gobierno de Canarias cuenta con recursos específicos sobre esta materia en su espacio educativo oficial.

El Cabildo defiende una enseñanza "más humana y emocional"

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, subrayó durante el encuentro la importancia de dar continuidad a este tipo de iniciativas, al considerar necesario "reconsiderar el concepto de la educación" desde una mirada más humana y emocional.

En la misma línea, la consejera insular de Educación, Susa Armas, agradeció la participación de ponentes y asistentes, y destacó el compromiso del Cabildo con un proyecto que, según señaló, busca seguir creciendo y dar voz a una forma de entender la educación centrada en las personas.

El bienestar docente, una pieza clave

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue el papel del profesorado y la necesidad de reconocer el desgaste emocional que puede implicar la práctica docente. El encuentro permitió poner palabras a situaciones que, en muchas ocasiones, quedan invisibilizadas en el día a día de los centros.

La reflexión no se limitó al alumnado. También se abordó la importancia de que los docentes se sientan acompañados, escuchados y valorados. Organismos internacionales como la UNESCO han señalado que la salud mental y el bienestar psicosocial en la escuela deben incluir también el apoyo a docentes y cuidadores, no solo al alumnado.

En este sentido, las jornadas celebradas en La Palma se enmarcan en una línea de trabajo que entiende el cuidado emocional como una responsabilidad compartida de toda la comunidad educativa.

De EMOCREA a Emocuidando

El proyecto Emocuidando nace como una extensión natural de la asignatura EMOCREA, presente en los centros educativos de Canarias. Su propósito es ampliar el cuidado emocional más allá del aula y llevarlo al conjunto de la comunidad educativa.

La propuesta busca generar espacios en los que familias, profesorado y alumnado puedan reflexionar sobre la convivencia, la gestión emocional y la necesidad de construir relaciones educativas más respetuosas y conscientes.

Un espacio de escucha y conexión

Durante la jornada, los asistentes compartieron vivencias y experiencias vinculadas al trabajo educativo. Según la organización, el encuentro favoreció un ambiente cercano, en el que las emociones tuvieron un lugar central.

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La sesión permitió abrir conversaciones sobre lo que significa educar en contextos cada vez más complejos, donde el bienestar emocional se ha convertido en un elemento clave para mejorar la convivencia escolar y el aprendizaje.