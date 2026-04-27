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La Palma gana 600 piscinas para riego con las mejoras de la red hidráulica

Las cinco actuaciones que llevan a cabo el Gobierno de Canarias y el Cabildo incrementan la disponibilidad anual de agua en 1,5 millones de metros cúbicos

Un agricultor recoge una piña de plátano de una finca de La Palma. | ANDRÉS GUTIÉRREZ

Un agricultor recoge una piña de plátano de una finca de La Palma. | ANDRÉS GUTIÉRREZ

El Día

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Santa Cruz de La Palma

Las obras de mejora de la red hidráulica de La Palma supondrán un incremento del agua para el riego del campo de más 1,5 millones de metros cúbicos al año, una cantidad equivalente al líquido que llena 600 piscinas olímpicas. El consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, mantuvieron ayer un encuentro para revisar el estado de las cinco obras que se desarrollan en este momento.

Estas actuaciones están centradas en la mejora de la red de regadío de la isla bonita. Entre ellas destaca el depósito de almacenamiento de aguas regeneradas y las actuaciones complementarias en la depuradora de El Paso-Los Llanos de Aridane. Este proyecto, encomendado a Gesplan, tiene como finalidad la regeneración y reutilización de las aguas residuales de ambos municipios, adecuando su calidad para un caudal de regadío estimado en 600.000 metros cúbicos anuales.

Asimismo, se encuentra en marcha la mejora de la red de riego Hermosilla-Tajuya, en El Paso. Esta obra, encargada a Tragsa, contempla la construcción de un depósito de cabecera con capacidad para 10.117 metros cúbicos, que beneficiará a la comunidad de regantes de El Paso. También se ejecuta la modernización y mejora de la zona sudeste, en Breña Alta, Breña Baja, Mazo y Fuencaliente. Los trabajos realizados por Tragsa en la Red de San Miguel permitirán completar el sistema de distribución a presión y beneficiar a 71 hectáreas, la mayoría dedicadas al cultivo del plátano.

A estas actuaciones se suma la ejecución del depósito de cabecera y la red de riego, con destino fundamentalmente al cultivo de la vid, de Las Machuqueras y Los Llanos Negros, en Fuencaliente. Esta intervención tiene como objetivo garantizar el acceso al agua de riego en estas zonas vitivinícolas.

La quinta actuación es la instalación de una planta desaladora móvil, encargada por el departamento agrario al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), que permitirá incrementar la producción de agua agrícola de la isla en 2.500 metros cúbicos diarios (más de 900.000 al año). Esta infraestructura ya se encuentra a disposición del Cabildo de La Palma, que está procediendo a su instalación.

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Además, se encuentra en proceso de redacción el Estudio General de Infraestructuras de Regadío de Las Lomadas, en San Andrés y Sauces. Este documento estratégico definirá la hoja de ruta para la modernización de este sistema hídrico hasta 2040 e incluirá un catálogo de actuaciones orientadas al ahorro de agua y a la mejora de la eficiencia energética en una superficie de 156 hectáreas, donde predominan los cultivos de plátano y aguacate.

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