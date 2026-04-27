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CICAR refuerza su alianza con Transvulcania adidas 2026 y consolida su apoyo al deporte y al turismo en La Palma

La empresa líder en alquiler de coches renueva su patrocinio para asegurar la logística y proyección internacional de la prueba de montaña

Cicar en Transvulcania 2026

Cicar en Transvulcania 2026 / E.D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

La organización de Transvulcania adidas 2026 y CICAR han alcanzado un acuerdo para la renovación del patrocinio mediante el cual la empresa líder en el sector del rent a car en Canarias volverá a desempeñar un papel clave en el desarrollo logístico y la proyección internacional de la prueba.

Esta colaboración estratégica reafirma el compromiso de CICAR con el impulso de grandes eventos deportivos que sitúan a La Palma en el mapa global, contribuyendo de manera directa a la dinamización económica y turística de la isla. Transvulcania adidas, considerada una de las carreras de montaña más emblemáticas del mundo, representa un escaparate único para mostrar el territorio y su capacidad organizativa.

En virtud de este acuerdo, CICAR pondrá a disposición de la organización una amplia flota de vehículos destinada a cubrir las necesidades operativas del evento. Este servicio facilitará el traslado de personal de seguridad, equipos técnicos, prensa y miembros de la organización, garantizando una logística eficiente en un entorno de gran complejidad como es el recorrido de la prueba.

Asimismo, la compañía reforzará su operativa durante los días de celebración de la carrera, ampliando su disponibilidad de vehículos en la isla para dar respuesta al incremento de la demanda. Participantes, acompañantes, medios de comunicación y visitantes contarán así con un servicio adaptado al volumen excepcional de desplazamientos que genera la Transvulcania.

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Este esfuerzo adicional pone de manifiesto la implicación de CICAR en el éxito del evento y en la mejora de la experiencia global de todos los asistentes, contribuyendo a que la estancia en La Palma esté a la altura de una cita deportiva de referencia internacional.

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