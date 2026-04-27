El Cabildo de La Palma respalda las actividades de las asociaciones juveniles

El Cabildo de La Palma sigue respaldando la actividad que llevan a cabo asociaciones, colectivos y otras entidades dirigidas a promover acciones para el público joven en la isla. La Consejería de Juventud destina 120.000 euros para el fomento de actividades en este ámbito.

El consejero insular de Juventud, Yurguen Hernández, incide en el compromiso del equipo de gobierno con las personas jóvenes de La Palma. "Estas ayudas materializan una apuesta clara y decidida por potenciar acciones que despierten el interés de la gente joven y permita crear espacios de encuentro", explica.

El principal objetivo de la subvención es fomentar las actividades que se desarrollan para la población más joven de la isla, tales como encuentros, acciones culturales y creativas; vinculadas con la naturaleza; empleabilidad; información; acciones relacionadas con la salud, la educación emocional y sexual, o el asociacionismo.

Esta línea de ayudas se dirige a asociaciones, federaciones de asociaciones o secciones juveniles de otras asociaciones o entidades, así como para asociaciones o federaciones de asociaciones prestadoras de servicios a la juventud.

Los gastos subvencionables contemplados en la convocatoria son materiales y suministros; personal para el desarrollo de las actividades; talleres, cursos y eventos; viajes y alojamientos relacionados con la iniciativa, así como otros gastos vinculados al proyecto.

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Las personas y entidades interesadas podrán presentar la solicitud del 27 de abril al 8 de mayo a través de la Sede Electrónica del Cabildo de La Palma o de manera presencial en las oficinas habilitadas para este procedimiento.