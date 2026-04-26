La Palma fomenta nuevas medidas para facilitar el transporte de la ciudadanía

El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Obras Públicas, Servicios y Transportes, que dirige Darwin Rodríguez, fomenta nuevas medidas para facilitar el transporte de la ciudadanía, en especial para los vecinos y las vecinas de núcleos urbanos y zonas rurales alejadas del paso de las líneas de guaguas, y también para incentivar los trayectos compartidos entre personas que se dirijan a un mismo lugar.

El consejero de Transportes, Darwin Rodríguez, mantuvo un encuentro con la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias y la Fundación Nos Movemos para perfilar nuevas iniciativas que mejoren el tránsito de la población.

Darwin Rodríguez afirma que desde la institución insular “el proyecto piloto viene a dar solución a la movilidad de la población de los barrios diseminados de la isla, acercando a los ciudadanos a puntos estratégicos donde puedan utilizar el servicio de transporte interurbano”.

“Además, esta iniciativa fomenta el uso del taxi y de las guaguas insulares generando una retroalimentación entre estos servicios”, destaca.

“Otras de las iniciativas que estamos analizando es el proyecto del carpooling, que consiste en compartir vehículo privado entre varios usuarios,lo que aumentaría la eficiencia de los transportes al reducir los coches en la carretera, generando incluso ingresos a los conductores a través de una aplicación”, añade.

El transporte a la demanda (TAD) es un sistema sin rutas ni horarios fijos, que opera según las necesidades de los usuarios, especialmente en zonas rurales o de baja densidad. Los usuarios reservan su viaje para conectar puntos de origen y destino, optimizando recursos y mejorando la conectividad.

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Desde la institución insular se continúan elaborando acciones de cara a innovar y facilitar los desplazamientos de los habitantes de La Palma.