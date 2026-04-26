El Cabildo de La Palma fomenta la sostenibilidad con la plantación de especies endémicas en su medio natural, para que puedan crecer manteniendo nuestro paisaje y biodiversidad a la vez que se reduce la huella de carbono.

La consejera de Medio Ambiente, Mónica Gómez, participó en esta actividad, que se enmarca dentro de las actuaciones con motivo de la Transvulcania adidas, y que se realizó en el Refugio del Pilar.

Mónica Gómez destaca que “este tipo de acciones supone un beneficio importante para los ecosistemas y el suelo local. La plantación de estas especies endémicas en su medio natural ayuda a combatir la erosión del suelo y mejorar la fertilidad del mismo”, añade.

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Desde la institución insular se continúa con la ejecución de acciones que favorezcan la sostenibilidad y el cuidado medioambiental de la isla.