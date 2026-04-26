Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifePrincipales problemas de Barrio NuevoPasajeros 'atrapados' en Los RodeosVisita del papa León XIVRomería de TeguesteCosta Adeje TenerifeActos de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz
instagramlinkedin

El Cabildo de La Palma fomenta la sostenibilidad con la plantación de especies endémicas

La consejera insular de Medio Ambiente, Mónica Gómez, destaca que “este tipo de acciones supone un beneficio para los ecosistemas y el suelo local”

Plantación de especies endémicas en La Palma.

Plantación de especies endémicas en La Palma. / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Palma fomenta la sostenibilidad con la plantación de especies endémicas en su medio natural, para que puedan crecer manteniendo nuestro paisaje y biodiversidad a la vez que se reduce la huella de carbono.

La consejera de Medio Ambiente, Mónica Gómez, participó en esta actividad, que se enmarca dentro de las actuaciones con motivo de la Transvulcania adidas, y que se realizó en el Refugio del Pilar.

Mónica Gómez destaca que “este tipo de acciones supone un beneficio importante para los ecosistemas y el suelo local. La plantación de estas especies endémicas en su medio natural ayuda a combatir la erosión del suelo y mejorar la fertilidad del mismo”, añade.

Noticias relacionadas

Desde la institución insular se continúa con la ejecución de acciones que favorezcan la sostenibilidad y el cuidado medioambiental de la isla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cola kilométrica de autocaravanas en la autopista del Sur: el colectivo muestra su enfado al sentirse discriminado
  2. La hija del padre de las murgas del Carnaval de Canarias, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz
  3. El reto de tres mayores de Tenerife matriculados en la Universidad: «Venimos a formarnos, no es ningún club para jubilados»
  4. Un fallecido en un accidente de moto en Tenerife
  5. «¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Bhelma VI!»: el Batallón de Helicópteros cumple 40 años
  6. Cierra el quiosco de la plaza del Príncipe hasta que el Ayuntamiento de Santa Cruz encuentre un nuevo adjudicatario
  7. El decisivo Ponferradina - CD Tenerife se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario y cómo seguir el partido por TV y en streaming
  8. Elisa García, de la Sociedad Mamel's, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026

El Cabildo de La Palma fomenta la sostenibilidad con la plantación de especies endémicas

El Cabildo de La Palma fomenta la sostenibilidad con la plantación de especies endémicas

La Palma fomenta nuevas medidas para facilitar el transporte de la ciudadanía

La Palma fomenta nuevas medidas para facilitar el transporte de la ciudadanía

Así se buscan vecinos de Fuencaliente en fotografías antiguas

Así se buscan vecinos de Fuencaliente en fotografías antiguas

Una colisión frontal entre dos vehículos en La Palma deja cinco afectadas

Una colisión frontal entre dos vehículos en La Palma deja cinco afectadas

Pruebas de ADN para buscar a víctimas de la Guerra Civil en La Palma

El Cabildo de La Palma abre el plazo de inscripción del programa 'Verano sin Barreras 2026'

El Cabildo de La Palma abre el plazo de inscripción del programa 'Verano sin Barreras 2026'

Fuencaliente celebra el Día del Libro con un homenaje a Carmen Teresa Gómez Zapata

Fuencaliente celebra el Día del Libro con un homenaje a Carmen Teresa Gómez Zapata

El PP alerta del grave deterioro de la Iglesia de Montserrat de San Andrés y Sauces

El PP alerta del grave deterioro de la Iglesia de Montserrat de San Andrés y Sauces
Tracking Pixel Contents