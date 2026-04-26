El Cabildo de La Palma convoca las subvenciones para deportistas de alto nivel y rendimiento y para deportistas de élite

El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Deportes y Juventud dirigida por Yurguen Hernández, abre el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a deportistas de élite y para los deportistas de alto nivel y rendimiento.

Yurguen Hernández destaca la importancia de estas ayudas para fomentar el deporte en la isla y añade que “desde el Cabildo estamos comprometidos con el deporte y con los jóvenes atletas y por eso seguimos apostando por respaldar el talento local, ya que permite llevar el nombre de nuestra isla a las distintas competiciones en las que participen”.

Deportistas de alto nivel y rendimiento

Podrán beneficiarse de estas ayudas deportistas de alto nivel y rendimiento que posean un licencia expedida u homologada por la federación deportiva correspondiente, que se considere deportista de alto nivel y rendimiento y deberán de haber nacido o ser residentes de la isla de La Palma. Además, tienen que estar reconocidos por la presidencia del Consejo Superior de Deportes y estar publicado en el BOE.

El importe destinado a la convocatoria es de 20.000 euros. La información de la convocatoria, así como la documentación necesaria para presentar la solicitud de esta línea está disponible en la Sede Electrónica de la Corporación insular.

Deportistas de élite

En el caso de las subvenciones dirigidas a los deportistas de élite, estos deben poseer una licencia expedida u homologada por la federación deportiva correspondiente, que se considere deportista de élite a nivel insular; debe de haber realizado la actividad desde el año anterior a la convocatoria; cumplir los requisitos para poder ser seleccionado por la selección española en su modalidad deportiva, y haber nacido o ser residentes de La Palma.

El importe destinado a la convocatoria es de 38.000 euros. La documentación relativa a esta línea se puede consultar en la Sede Electrónica de la Corporación insular.

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Las personas interesadas en estas subvenciones podrán presentar la solicitud del lunes, 27 de abril al 26 de mayo de manera online, a través de la Sede Electrónica del Cabildo de La Palma.