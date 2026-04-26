Así se buscan vecinos de Fuencaliente en fotografías antiguas

Todo empezó con una fotografía en la que aparece su abuela, una imagen en la que Josefa es una de las diez mujeres que posan delante de una cooperativa agrícola de Fuencaliente. Una empaquetadora que anuncia los días de gloria de un cultivo venido a menos: el tomate. Dos ancianas sostienen el pulso de una composición en la que dos hombres parecen tener un rol secundario, un protagonismo igual de liviano que los personajes secundarios que se sitúan por detrás de las tres adolescentes, una mujer con enanismo y un perro muy robusto en Las Meninas de Velázquez.

Abián San Gil y Josefa, el nieto y la abuela, fueron los motores que activaron una iniciativa que cuenta con la complicidad de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Fuencaliente. Todo empezó con una frase que, seguro, habrán escuchado alguna vez en su vida: "¿Y tú de quién eres?", que era una coletilla de lo más recurrente que se usaban mucho en los pueblos canarios para empezar a destripar el árbol genealógico de un vecino. Así se quemaban unas cuantas horitas de conversación en la placita.

"Lo importante es generar una colaboración vecinal, no acudir a las redes sociales para coger imágenes que tienen un autor y cuyos derechos están protegidos" Abián San Gil — Fotógrafo / Impulsor de esta iniciativa

Entre Abián y Josefa hay más de seis décadas y media de distancia. El primero nació el año que Estados Unidos creó Yahoo, mientras que la segundo vino al mundo en plena Gran Depresión. La fotografía es un puente al pasado para conocer cómo era Canarias a mitad del siglo XX. «Tiene un tamaño estándar (10x15), pero se conserva bien», cuenta de una imagen a partir de la cual empezaron a sacar la identidad de antiguos habitantes de Fuencaliente», retoma del día que decidió escanear la instantánea y desvelar sus planes

Un «puzzle cronológico»

«Me llamó la atención cómo estaban colocadas [la posición de las dos mujeres mayores y los hombres del fondo], la vestimenta, la presencia de los grandes cubos con tomates... Puede tener más de 75 años, pero es algo que sigue vivo en nuestras raíces», exalta Abián, un organizador de eventos y enamorado de la fotografía, muchas de ellas encontraron cierta trascendencia en distintos medios de ocasión cuando erupcionó el Tajogaite, en 2021.

Fue a partir de otro episodio volcánico que les tocó más de cerca, el estallido del Teneguía (1971), cuando empezaron a aparecer una gran cantidad de fotos asociadas con este municipio. "No digo que no fuera un suceso relevante para Fuencaliente, que sí lo fue y mucho, pero la idea era tener acceso a material de los años 40, 50, 60 o 70. Hay más de cuatro décadas que se comprimen en fotos antiguas de procesiones, de las formaciones que se retrataban antes de un partido de fútbol o de una luchada, de oficios que se han perdido en el tiempo y que ya no volverán...", enumera Abián.

Generar una colaboración vecinal

Seres anónimos cocinando pescado en la costa, tirando unos lances sobre un risco en una jornada de pesca o vecinos de trabando la lengua en una calle de los barrios de Los Quemados o en del Charco son algunas de las fotos que ya han aparecido desde que se activó esta iniciativa. "Localizar a antiguos residentes en el municipio es una de las claves de una aventura que nos acaba de regalar uno de esos momentos maravilloso... Una mujer de Tenerife nos hizo llegar un documento gráfico en el que aparece su madre en la inauguración de la Escuela de Las Indias [una de las dos unitarias que continúan operando en Fuencaliente], una estampa similar a la que me dio mi abuela, aunque con menos protagonistas", compara en un instante de la conversación en el que subraya el hecho de que "lo importante es generar una colaboración vecinal, no acudir a las redes sociales para coger imágenes que tienen un autor y cuyos derechos están protegidos".

Abián San Gil admite que "puede que unos vecinos tengan miedo o respeto a la hora de ceder las fotos, pero la finalidad es observar cómo ha cambiado Fuencaliente con el paso de los años, identificar a personas que ya no están entre nosotros, destacar oficios que tuvieron cierto peso económico para el municipio... Lo ideal es que sean del pasado siglo, porque el 2000 está a la vuelta de la esquina y, a pesar de que hayan ocurrido cosas interesantes, lo ideal es irnos un poco más atrás en el tiempo", reitera un mensaje que se concentra en torno al núcleo central de una pregunta: "¿Sabes quién sale en la foto?".