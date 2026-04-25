Pruebas de ADN para buscar a víctimas de la Guerra Civil en La Palma

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, anuncia del lanzamiento de un contrato para la realización de pruebas gratuitas de ADN en distintos laboratorios de España a todos los familiares que estén buscando desaparecidos en la Guerra Civil española.

Así lo ratificó el titular del departamento, Ángel Víctor Torres, al término del Consejo Territorial de la Memoria, celebrado ayer en La Palma, donde insistió en el carácter «importante» de esta acción para una identificación más rápida de los restos que vayan descubriéndose en las exhumaciones pendientes, si bien ha reconocido que «el tiempo no juega a favor» de la iniciativa ante el paso de los años.

Torres destacó que el proceso de exhumaciones se encuentra al 50%, porque ya habrían sido exhumadas alrededor de 9.000 personas y quedan otras 10.000 susceptibles de ser recuperadas. «Otras no podrán exhumarse por las dificultades de los lugares donde fueron enterradas», ha puntualizado.

En este sentido, el expresidente de Canarias recordó que hay un mapa de fosas y que se prevé culminar la legislatura habiendo exhumado las 10.000 que restan. «Esa es nuestra voluntad y me gustaría contar siempre con el apoyo de todas las comunidades autónomas, porque este no es sólo un asunto político, es un asunto de carácter humano y de defensa de nuestra democracia».

Además, en el marco del Consejo Territorial de Memoria, las comunidades autónomas dieron luz verde a la distribución de 3 millones de euros entre las regiones para llevar a cabo proyectos de exhumación e investigación. Los fondos, en su mayoría (2 millones), irán destinados a la localización, exhumación e identificación de desaparecidos durante la Guerra de España y la represión posterior. «No ha habido ningún voto en contra, se ha aprobado por amplísima mayoría, y con dos abstenciones (de Madrid y La Rioja, según concreta el Ministerio)», precisó Torres

De este modo, el ministro de Política Territorial celebró que, a partir de ahora, los recursos puedan llegar «cuanto antes» a las comunidades y que los proyectos ya presentados en ellas se desarrollen y puedan seguir avanzando en «darle dignidad, justicia, verdad, reparación» a las víctimas.

Noticias relacionadas

La inversión aprobada por amplia mayoría se enmarca en la línea estratégica principal del Plan 2025- 2028, orientada a garantizar el derecho de las familias a conocer el paradero de sus seres queridos. El millón de euros restante se dirige, asimismo, a actuaciones de divulgación, dignificación de lugares de memoria y otras iniciativas contempladas en las líneas estratégicas complementarias del citado plan. Ángel Víctor Torres destacó el grado de «consenso» alcanzado por las comunidades en el Consejo de este viernes, que presume que sea, a su juicio, el «mayor» de todos los órganos sectoriales del Gobierno.