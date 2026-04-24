El Cabildo de La Palma abre el plazo de inscripción del programa 'Verano sin Barreras 2026'

El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Acción Social, abre las inscripciones para la nueva edición del programa Verano Sin Barreras. El objetivo de estas actividades es fomentar el ocio y la inclusión de las personas con discapacidad, durante el periodo estival, mediante un servicio integral de apoyo.

La consejera de Acción Social, Ángeles Fernández, destaca que "este programa busca romper barreras y garantizar que todas las personas puedan disfrutar del tiempo libre y relacionarse". Además, añade que "Verano Sin Barreras no es solo un recurso de ocio, sino una herramienta clave para la inclusión social en La Palma".

La nueva edición de esta iniciativa, que cuenta con una importante trayectoria en la isla, mantiene importantes mejoras, que se incorporaron el año pasado, destinadas a facilitar el acceso y la participación. Destaca el aumento del número de actividades, mejor flexibilidad horaria y una mayor conexión con los municipios más alejados de la isla, permitiendo así disfrutar de más propuestas de ocio y tiempo libre.

El programa contempla una serie de acciones, como actividades lúdico-deportivas adaptadas, baños en el mar, paseos por la playa y alrededores. A su vez, se incluirán otras jornadas de actividades comunitarias, talleres de interacción social o dinámicas de grupo y ocio.

También habrá tiempo para la diversión con juegos de mesa y actividades de exploración del entorno. El programa se desarrollará en la Playa de Bajamar (Breña Alta), Playa de Puerto de Naos (Los Llanos de Aridane) y en la Piscina Municipal de Puntagorda.

El servicio está pensado para personas con discapacidad acreditada mediante certificación o con movilidad reducida con informe médico, mayores de edad, que se encuentren en su domicilio, sin que en ningún caso puedan ser beneficiarias del presente servicio personas en situación de acogimiento en centros residenciales.

El programa se desarrollará del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:00 horas, aunque se adaptará a las actividades programadas, por lo que pueden realizarse actividades, de manera puntual, tardes y sábados.

Las inscripciones se abrirán a partir del viernes 24 de abril de 2026, a través de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de La Palma o en cualquier oficina de registro. Para mayor información se puede consultar la página web del Servicio de Dependencia de la Corporación o llamando a los números 659 526 623 o 922 423 100 (ext. 5081).

Con estos avances, el Cabildo de La Palma refuerza significativamente su compromiso por una isla más accesible, participativa y cercana, a través de la implementación de proyectos como este, en los que destacan la inclusión y la atención social.