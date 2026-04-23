El ministro Torres garantiza la bonificación del 60% del IRPF para La Palma en 2026 y 2027

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha garantizado la bonificación del 60% del IRPF para los habitantes de La Palma en 2026 y 2027, y ha asegurado que su partido, el PSOE, está cumpliendo "de manera estricta" lo pactado con CC para la investidura de Pedro Sánchez.

Asimismo, Torres ha anunciado la predisposición del ejecutivo central de actualizar el convenio para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas por la erupción volcánica del Tajogaite para incluir aquellos daños que han ido surgiendo "con el paso del tiempo". En esta visita a la corporación insular, el ministro ha estado acompañado por la nueva secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Pérez, el director general de Cooperación Autonómica y Local, Rafael Briet, y el delegado del Gobierno en las Islas Canarias, Anselmo Pestana.

El ministro destaca el "alto cumplimiento"

En la reunión de la comisión de seguimiento celebrada este jueves en la capital palmera se ha constatado que "prácticamente todas las obras" contenidas en el convenio con las obras planteadas inicialmente por el Cabildo se han ejecutado, más allá de unas "correcciones técnicas" en las que no prevé dificultades, ha destacado Torres, justo antes de recodar que el convenio que suscribieron el Ministerio y la institución insular para la reparación de infraestructuras municipales dañadas por el volcán, con obras prácticamente ejecutadas. Del importe total, el Gobierno ha aportado el 50%, 18 millones de euros, y el Cabildo la misma cantidad.

"Vamos a seguir al lado de La Palma: ahí están los datos, las aportaciones de las distintas administraciones" Ángel Víctor Torres — Ministro de Política Territorial

"Vamos a seguir al lado de La Palma: ahí están los datos, las aportaciones de las distintas administraciones", ha dicho el ministro Torres, que en el caso del Gobierno de España ha cifrado en más de 1.100 millones.

Buena sintonía con el Cabildo

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha agradecido "el tono y la voluntad" del ministro "por sacar las cosas adelante" en una reunión que, ha admitido, se pudo haber celebrado antes, aunque comprende "las dificultades del Gobierno para tomar decisiones".

Rodríguez ha abundado en que se ha sentido "totalmente entendido" por el ministro, a quien le ha trasladado "todo el esfuerzo" económico realizado por el Cabildo de La Palma, y que ha llegado un momento en el que "estamos ahogados y necesitamos que las cosas sucedan ya".

Ha celebrado que Cabildo y Gobierno de España estén "en el mismo barco", el de tratar que la normalidad en el Valle de Aridane vuelva "lo antes posible".