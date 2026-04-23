Blandine L'Hirondel y Andreas Reiterer: sabor a Mundial en la Ultramaratón de Transvulcania adidas 2026

La organización de Transvulcania adidas 2026 continúa completando un cartel deportivo de altísimo nivel con la confirmación de dos de los nombres más cotizados del panorama internacional del trail running: la francesa Blandine L'Hirondel y el italiano Andreas Reiterer. Ambos atletas se incorporan al elenco de la Ultramaratón, la prueba reina de 73 kilómetros que se disputará el próximo 9 de mayo entre el Faro de Fuencaliente y Los Llanos de Aridane.

Blandine L'Hirondel (UTMB Index: 791), doble campeona del mundo de Trail (2019 y 2022) y campeona de Europa en 2022, precisamente en La Palma (Reventón El Paso), llega en estado de gracia. El pasado 16 de octubre firmó uno de los grandes hitos de su carrera al proclamarse vencedora de La Diagonale des Fous (Le Grand Raid De La Réunion), la mítica ultra de 175 kilómetros y más de 10.000 metros de desnivel positivo, con un tiempo de 27:26:09 que le valió además la octava posición en la clasificación absoluta.

Poco antes, el 29 de agosto, rozó el podio en la exigente CCC del HOKA UTMB Mont-Blanc, donde firmó una meritoria cuarta posición en los 101 kilómetros entre Courmayeur y Chamonix.

Ya en 2026, L'Hirondel ha arrancado el curso con contundencia al imponerse el pasado 22 de marzo en el Salomon EcoTrail Paris – Trail 35 km, un resultado que confirma su excelente estado de forma de cara a la cita palmera.

En el apartado masculino, Transvulcania adidas suma a Andreas Reiterer, integrante de La Sportiva. Su UTMB Index de 907 puntos lo ubica en la élite absoluta del trail mundial, respaldado por un palmarés impresionante que incluye las medallas de plata en los Campeonatos del Mundo de Trail Long de 2022 y 2023.

Reiterer llega a La Palma tras una de las actuaciones más destacadas de su carrera. El pasado 21 de marzo firmó una brillante segunda posición en el Chianti Ultra Trail by UTMB (120 km), con un tiempo de 10:06:16, solo superado por el francés Thomas Cardin y por delante del ganador del UTMB 2024, Vincent Bouillard.

Reiterer acude a Transvulcania con la ilusión de estrenarse en los senderos volcánicos de La Palma y medirse en un escenario que marca un antes y un después en la carrera de cualquier trail runner.

Un cartel internacional de máximo prestigio

Las incorporaciones de L'Hirondel y Reiterer se suman a un elenco de lujo en la Ultramaratón de Transvulcania adidas 2026. Reiterer se medirá a pesos pesados como el sueco Petter Engdahl (vencedor de la edición 2022), o Dmitri Mitiaev, segundo clasificado en las ediciones de 2018, 2019 y 2024.

En categoría femenina, el cartel cuenta con el esperadísimo regreso de la leyenda sueca Emelie Forsberg —ganadora en 2013 y 2015, que vuelve diez años después a la Isla Bonita— y de Ekaterina Mitiaeva, subcampeona de la Ultramaratón en 2025.

La Transvulcania adidas está organizada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a través de la empresa pública SODEPAL, contando con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y de Promotur con su marca "Islas Canarias Latitud de Vida", así como de las empresas adidas, Hotel H10 Taburiente Playa, Hotel La Palma Princess, Hotel Meliá La Palma, Fred. Olsen Express, Cicar, Spar La Palma, Coca-Cola, Libbys, Isola y Nutrinovex.