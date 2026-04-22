El Cabildo de La Palma estudia declarar la emergencia cinegética en Las Machuqueras para proteger sus viñedos centenarios

El Cabildo de La Palma ha puesto en marcha un estudio detallado en Las Machuqueras, en el municipio de Fuencaliente, con la vista puesta en una posible declaración de emergencia cinegética en la zona. El objetivo es responder al deterioro que está provocando la fauna cinegética, sobre todo el conejo, sobre unos viñedos centenarios que la institución considera singulares en la isla por su valor agrario, cultural y etnográfico. La iniciativa llega después de que responsables públicos, técnicos y viticultores constataran sobre el terreno una situación que el Cabildo define como crítica para la continuidad de este sistema agrícola tradicional.

La visita institucional a la zona estuvo encabezada por el presidente insular, Sergio Rodríguez, junto a la consejera de Medio Ambiente, Mónica Gómez, y el alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso. En el recorrido participaron también personal técnico del Cabildo, representantes de la Reserva de la Biosfera y viticultores del entorno. El mensaje trasladado por la corporación insular es que el problema ha alcanzado un punto en el que ya no basta con medidas puntuales y hace falta estudiar una respuesta adaptada a las características del lugar.

Un estudio técnico para decidir qué medidas aplicar

Por ahora, el Cabildo no ha declarado aún la emergencia cinegética, pero sí ha comenzado el trabajo previo necesario para valorar esa posibilidad con datos. Según explica el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares tienen un papel directo en la gestión cinegética, mientras que la comunidad autónoma coordina y aprueba distintos instrumentos de planificación en esta materia. Además, la propia administración autonómica contempla la emisión de un informe previo a la declaración de zona de emergencia cinegética por los cabildos, lo que sitúa este tipo de decisiones dentro de un procedimiento reglado y no improvisado.

Ese trabajo de campo servirá para delimitar con precisión la afección y definir qué herramientas pueden resultar más eficaces. Entre las opciones que ya están sobre la mesa figuran la delimitación de áreas concretas de actuación, el uso de métodos de control ajustados al conocimiento del terreno y a la normativa ambiental, y la instalación de vallados perimetrales para proteger las parcelas más vulnerables. La idea del Cabildo es actuar con rapidez, pero sin perder de vista el equilibrio entre la protección de la biodiversidad y la continuidad de la actividad agraria.

Qué significa una emergencia cinegética

En Canarias, la emergencia cinegética se ha utilizado en otras ocasiones como fórmula excepcional para actuar cuando la presión de determinadas especies compromete cultivos o bienes. De hecho, el Boletín Oficial de Canarias recoge antecedentes en Fuencaliente y Villa de Mazo por daños del conejo en viñedos, tanto en 1996 como en 2002. Esos precedentes muestran que no se trata de una figura nueva en la isla ni ajena al cultivo de la vid en la comarca sur de La Palma.

La relevancia del problema no se limita al plano económico. Las Machuqueras forma parte del paisaje vitícola de Fuencaliente, un municipio donde la producción de vino tiene un peso destacado en la economía local y en su identidad territorial. La Reserva de la Biosfera de La Palma señala que Fuencaliente basa buena parte de su actividad en el cultivo de la vid y recuerda además el valor paisajístico de los viñedos de Fuencaliente, extendidos sobre picón volcánico junto a los volcanes de San Antonio y Teneguía.

El alcalde, Gregorio Alonso, puso el acento precisamente en esa dimensión más amplia del problema. A su juicio, el abandono de estos viñedos centenarios supondría no solo una pérdida de renta para quienes los trabajan, sino también un deterioro de la identidad del municipio, del paisaje agrario y de la agrodiversidad de una zona integrada en el Monumento Natural de los Volcanes de Teneguía. Este espacio protegido, según la información oficial de La Palma Biosfera, ocupa el extremo sur de la isla y conserva los materiales volcánicos de las erupciones históricas de San Antonio y Teneguía.

Colaboración entre administraciones y sector agrario

La importancia estratégica de Las Machuqueras también se refleja en otras actuaciones recientes impulsadas por el Cabildo. En 2025, la institución aprobó el proyecto de mejora de la red de riego de la zona, con una inversión de 913.121,61 euros, y en años anteriores se habían concedido ayudas para ampliar la superficie de viñedo con acceso al agua. Son datos que muestran que la administración insular considera este enclave una pieza relevante dentro del sector vitivinícola del sur palmero.

El Cabildo insiste en que cualquier decisión deberá salir de un trabajo coordinado entre administraciones, personal técnico y agricultores. Esa colaboración, según Sergio Rodríguez, será clave para aplicar medidas eficaces y ajustadas a la realidad de Las Machuqueras. El reto es doble: frenar los daños sobre unas parras centenarias especialmente frágiles y, al mismo tiempo, evitar respuestas que choquen con el marco ambiental de un entorno protegido.