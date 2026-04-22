El Cabildo de La Palma adjudica el nuevo punto limpio de Los Pedregales para reforzar la recogida selectiva en Los Llanos

El Cabildo de La Palma ha dado un nuevo paso en la reorganización de los servicios de residuos en el Valle de Aridane con la adjudicación de las obras del futuro punto limpio de Los Pedregales, en el municipio de Los Llanos de Aridane. La actuación, adjudicada por 356.249,99 euros, pretende dotar a esta zona de una instalación más adecuada para la recogida selectiva y mejorar la accesibilidad del servicio para la población del oeste de la isla. La corporación insular sitúa esta infraestructura dentro de su hoja de ruta de modernización de equipamientos públicos y refuerzo de la gestión de residuos.

La institución insular enmarca esta actuación en una necesidad que viene de años atrás. El actual servicio provisional de punto limpio en Los Llanos de Aridane fue puesto en marcha por el Cabildo en marzo de 2022, después de que la instalación del Callejón de la Gata quedara destruida por la erupción volcánica. Desde entonces, la comarca ha funcionado con una solución temporal, lo que da contexto al impulso de una infraestructura nueva y estable en Los Pedregales.

Un nuevo punto limpio para mejorar el servicio en el Valle de Aridane

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha defendido el valor estratégico de esta obra al considerar que responde a una necesidad urgente de mejorar la recogida selectiva en Los Llanos de Aridane. La idea que traslada la institución es que el nuevo punto limpio permitirá reforzar la red insular de residuos y ofrecer un servicio más cercano, más cómodo y mejor adaptado a las necesidades actuales del municipio y de su entorno.

Según ha explicado el consejero de Residuos, Fernando González, el proyecto cuenta con un plazo de ejecución de dos meses, lo que permitiría poner la instalación en servicio en un periodo relativamente corto. El Cabildo sostiene que esta actuación ayudará también a aliviar la carga sobre otros puntos de recogida de la isla y a extender un modelo más ordenado de separación y entrega de residuos domésticos especiales.

Los puntos limpios son instalaciones específicas para recoger, de forma separada, residuos que no deben depositarse en los contenedores habituales de la vía pública. La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, fija como objetivo avanzar hacia un modelo más eficiente en prevención, reutilización y reciclaje. En el ámbito canario, el Gobierno autonómico mantiene información oficial sobre las instalaciones de gestión de residuos y sobre la red insular vinculada a este servicio.

Una pieza ligada a la reorganización de equipamientos en Los Llanos

La nueva infraestructura no solo se plantea como una mejora ambiental. El Cabildo vincula además esta actuación con la reorganización de otros suelos e instalaciones públicas en Los Llanos de Aridane. Según la institución, el nuevo punto limpio permitirá liberar la parcela actualmente ocupada para facilitar el desarrollo administrativo de la futura Residencia de Los Llanos de Aridane, un proyecto que se situaría en ese emplazamiento.

Ese dato añade una segunda lectura a la adjudicación: la obra forma parte no solo de la política insular de residuos, sino también de la reordenación de servicios públicos en una comarca que sigue inmersa en procesos de reconstrucción y adaptación tras la crisis volcánica. En ese contexto, el Cabildo defiende que la nueva instalación ayudará a ganar funcionalidad en el uso del suelo y a mejorar la red de equipamientos básicos.

La gestión de residuos, una prioridad con respaldo normativo

La apuesta por nuevos puntos limpios encaja con las exigencias legales y ambientales vigentes. La normativa estatal en materia de residuos insiste en la necesidad de impulsar la economía circular, reducir el vertido y facilitar a la ciudadanía herramientas para separar correctamente los materiales. Ese marco normativo obliga a las administraciones a reforzar infraestructuras que hagan posible una gestión más eficaz y más próxima.

En La Palma, el Cabildo ya mantiene operativos otros puntos limpios, como los de Breña Baja y Puntallana, según figura en su portal oficial. La futura incorporación de Los Pedregales ampliará esa red y reforzará la cobertura en una de las zonas más pobladas de la isla.

Una demanda vecinal y un servicio más próximo

La institución insular presenta esta actuación como respuesta a una demanda histórica de la ciudadanía de Los Llanos de Aridane. Más allá del discurso institucional, el fondo del proyecto es claro: acercar un servicio público que evita desplazamientos más largos y facilita la entrega correcta de residuos voluminosos, peligrosos o de tratamiento especial. Ese aspecto resulta especialmente importante en comarcas con una alta concentración de población y actividad económica como el Valle de Aridane. Esta última apreciación es una inferencia razonable a partir del papel de Los Llanos como núcleo de servicio y del propio objetivo declarado por el Cabildo de "descongestionar" otras instalaciones.