Transvulcania adidas 2026 refuerza su alianza con Coca-Cola Europacific Partners, patrocinador histórico de la prueba

La organización de Transvulcania adidas ha formalizado el acuerdo de patrocinio con Coca-Cola Europacific Partners para la edición 2026 de la emblemática prueba de trail running, consolidando así una alianza que se mantiene desde los inicios del evento y que refleja el firme compromiso de la compañía con el deporte y la isla de La Palma.

Coca-Cola Europacific Partners ha acompañado a Transvulcania adidas desde su primera edición, mostrando una fidelidad y una clara vocación de apoyo al desarrollo del deporte en la isla. Su implicación ha sido clave en la evolución de la prueba, contribuyendo a mejorar la experiencia tanto de los atletas como del público asistente.

Con su apoyo a la Transvulcania adidas 2026, Coca-Cola reafirma su compromiso con las Islas en un año especialmente significativo, en el que celebra su 70 aniversario de presencia en el archipiélago. A través del apoyo a eventos deportivos de referencia como la Transvulcania, culturales y sociales, la compañía contribuye activamente a la dinamización del territorio, fomentando valores como el esfuerzo, la superación y la cohesión. Transvulcania adidas, considerada una de las pruebas de trail running más destacadas del calendario mundial, reúne cada año a miles de corredores y aficionados que encuentran en La Palma un entorno único para la práctica deportiva.

El consejero de Deportes del Cabildo de La Palma, Yurguen Hernández, destacó que "contar con el respaldo de una entidad como Coca-Cola Europacific Partners, que ha estado presente desde los inicios de Transvulcania adidas, es una garantía de estabilidad y competitividad para la prueba. Su compromiso demuestra la importancia y el alcance que ha adquirido este evento a nivel internacional".

Por su parte, la consejera de Promoción Económica, Miriam Perestelo, subrayó que "este tipo de alianzas refuerzan el posicionamiento de La Palma como destino de turismo deportivo y, por tanto, genera un impacto positivo en la economía local. La fidelidad de Coca-Cola Europacific Partners es un ejemplo de colaboración público-privada que aporta valor a la isla".

Desde Coca-Cola Europacific Partners, el responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales, Víctor Morales, señaló que "para nuestra compañía es un orgullo seguir formando parte de Transvulcania adidas. Hemos crecido junto a esta prueba desde sus comienzos y compartimos su pasión por el deporte, el esfuerzo y el compañerismo. En un año tan especial, en el que celebramos nuestro 70 aniversario de presencia en las Islas, esta colaboración adquiere un significado aún mayor. Seguiremos apoyando a los atletas y a todos los amantes del trail running que hacen de este evento una experiencia única".

Con este acuerdo, Transvulcania adidas 2026 reafirma su capacidad para atraer el respaldo de grandes entidades y continuar consolidándose como una de las pruebas más importantes del panorama internacional del trail running.

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La Transvulcania adidas está organizada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a través de la empresa pública SODEPAL, contando con el apoyo de Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y de Promotur con su marca "Islas Canarias Latitud de Vida", así como de las empresas adidas, Hotel H10 Taburiente Playa, Hotel La Palma Princess, Hotel Meliá La Palma, Fred. Olsen Express, Cicar, Spar La Palma, Coca-Cola, Libbys, Isola y Nutrinovex.