El presidente del Cabildo de La Palma defiente el Fdcan como una herramienta de cohesión social y territorial en Canarias

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha participado este lunes en la IV Conferencia de Presidentes celebrada en la sede de la Presidencia del Gobierno en Gran Canaria, que se centró en el análisis del impacto del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) durante el periodo 2016-2024. Allí, Rodríguez ha reivindicado este programa como la herramienta "esencial y definitiva" para garantizar la igualdad y la cohesión social entre todas las islas del Archipiélago.

En el debate sobre las prioridades del próximo periodo, el presidente palmero ha sido firme al demandar una evolución en las formas de gestión. "La Palma necesita un mecanismo de ejecución más ágil y acorde a la realidad en la que vivimos en 2026 y de cara a la próxima década. Los retos que nos esperan a corto y largo plazo exigen menos burocracia y una respuesta más inmediata a las necesidades de nuestra ciudadanía", señaló.

Sergio Rodríguez puso en valor el esfuerzo que realiza el Cabildo de La Palma, que financia el 20% de este fondo frente al 80% aportado por el Gobierno de Canarias, para transformar la realidad insular a través de la mejora de infraestructuras y la dinamización económica.

"Seguimos apostando por un trabajo coordinado con los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas, para dar respuesta a las demandas de las palmeras y palmeros", explicó Rodríguez, incidiendo en que el FDCAN, sumado al Plan de Cooperación Municipal y al Programa Insular de Desarrollo Local (PIDL), constituye el eje vertebrador del futuro de la Isla.

Dentro del paquete de actuaciones financiadas por este fondo, el presidente destacó proyectos emblemáticos que ya marcan un antes y un después en el territorio, como el denominado Parque Cultural Islas Canarias de Los Llanos de Aridane, que dotará a la comarca de un teatro-auditorio de referencia, salas de conferencias y espacios para la actividad artística y social, o el impulso al entorno rural en Puntagorda, en una clara apuesta por la descentralización, donde el FDCAN impulsa el nuevo restaurante de Izcagua, situado estratégicamente junto al Mercadillo del Agricultor y los miradores flotantes, reforzando el atractivo turístico del norte de la Isla.

Por todo ello, Sergio Rodríguez dejó patente que "el FDCAN es clave no solo para construir infraestructuras, sino para reforzar la cohesión territorial y hacer que La Palma sea un destino más atractivo tanto para quienes vivimos aquí como para quienes nos visitan", reiterando su compromiso de seguir luchando por una gestión de los fondos que permita a la Isla Verde afrontar sus desafíos con plenas garantías.