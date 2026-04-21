La Palma pide ante el Parlamento una aplicación "sensible y diferenciada" del decreto canario y reclama al Estado la exoneración de las reglas fiscales

La consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, Miriam Perestelo, ha defendido hoy en sede parlamentaria la necesidad de que las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio se apliquen con una "sensibilidad territorial extrema" hacia las islas no capitalinas.

Durante su intervención en Comisión de Cabildos, Miriam Perestelo subrayó que, aunque el Decreto Ley 3/2026 es una herramienta de "necesidad canaria", no se puede obviar que La Palma llega a esta crisis internacional con una "mochila mucho más pesada" debido a la reconstrucción volcánica.

"Canarias no es una realidad uniforme", destacó durante la comparecencia, incidiendo en que la subida del combustible y los fletes marítimos tiene un impacto "devastador" en el sector primario y el transporte de La Palma. "Para un agricultor o un ganadero palmero, el precio del gasóleo no es un gasto accesorio, sino un coste básico que condiciona la rentabilidad y la propia supervivencia de su actividad", reivindicó la consejera palmera.

La representante del Cabildo de La Palma aprovechó el foro parlamentario para denunciar la falta de apoyo decidido por parte de la Administración General del Estado. "La Palma ha sufrido una parálisis por parte del Estado en aspectos esenciales de la reconstrucción. Se nos ha dejado solos demasiadas veces", denunció Miriam Perestelo, recordando que el Cabildo ha tenido que asumir competencias y costes millonarios que no le correspondían para evitar el estancamiento de la Isla.

En este sentido, calificó de "sin sentido económico y moral" que el Estado mantenga inmovilizados los recursos de la Isla por imperativo de las reglas fiscales. "No podemos aceptar que haya dinero bloqueado en los bancos mientras nuestras familias y empresas soportan, al mismo tiempo, las consecuencias del volcán y de una crisis mundial", hizo hincapié Miriam Petestelo.

Finalmente, desde el Cabildo se hizo un llamamiento a la unidad institucional, lamentando que algunos sectores antepongan el desgaste político al interés general. "No pedimos lealtad para un gobierno, pedimos lealtad para Canarias y justicia territorial para La Palma. La igualdad en Canarias no consiste en repartir igual, sino en corregir las desigualdades reales", concluyó Miriam Petestelo.

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La consejera también recordó que ya está trabajando de la mano con todos los sectores económicos de la Isla para consensuar medidas complementarias a las del Ejecutivo autonómico, demostrando que La Palma "no se queda en el diagnóstico, sino que trabaja en la respuesta".