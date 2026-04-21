Los Llanos de Aridane refuerza la proyección de su museo urbano con el apoyo del Gobierno de Canarias

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane refuerza el papel del CEMFAC como eje de su estrategia cultural tras la visita de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, este martes, 21 de abril. La jornada permitió avanzar en el desarrollo del proyecto, seguir ordenando sus actuaciones y dar pasos en su proyección tanto dentro como fuera de la isla.

El alcalde, Javier Llamas, puso el acento en la dimensión política y estratégica del proyecto. "Estamos ante una de las ideas culturales más singulares de Canarias, y eso explica que una consejera del Gobierno autonómico venga a conocerla en profundidad. Aquí hay un modelo que convierte la ciudad en museo y el museo en ciudad", señaló.

Dar sentido al patrimonio cultural urbano

Llamas sostuvo el cambio de enfoque impulsado durante este gobierno. "Durante años tuvimos un patrimonio cultural extraordinario que no estaba ni ordenado ni suficientemente valorado. Este grupo de gobierno toma una decisión clara: estructurarlo, darle sentido y convertirlo en una herramienta de identidad, de orgullo y de proyección exterior", afirmó.

"Estamos ante una de las ideas culturales más singulares de Canarias, y eso explica que una consejera del Gobierno autonómico venga a conocerla en profundidad. Aquí hay un modelo que convierte la ciudad en museo y el museo en ciudad" Javier Llamas — Alcalde de Los Llanos de Aridane

Potenciar esta alianza artística

En esta línea, insistió en el impacto real del proyecto. "Un museo en la calle es arte al aire libre, pero también es oportunidad. Es inspiración para la gente joven, es un espejo donde mirarse y un trampolín para el talento que tenemos en Los Llanos y en La Palma. Y eso solo ocurre cuando hay una estrategia detrás. Una estrategia que potenciaremos con el apoyo del Gobierno de Canarias", señaló.

En este sentido, la consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, valoró muy positivamente la visita institucional y destacó el trabajo que se viene realizando en Los Llanos de Aridane para consolidar un proyecto cultural singular y con proyección exterior. "Es una satisfacción conocer de primera mano la gestión que impulsa el Ayuntamiento en torno al CEMFAC, una iniciativa que combina creatividad, identidad y desarrollo local. Quiero agradecer al alcalde, Javier Llamas, y a toda la corporación municipal la gentileza de haberme invitado a compartir esta jornada de trabajo, que nos permite seguir estrechando la colaboración entre administraciones en favor de la cultura", señaló.

"Es una satisfacción conocer de primera mano la gestión que impulsa el Ayuntamiento en torno al CEMFAC, una iniciativa que combina creatividad, identidad y desarrollo local. Quiero agradecer al alcalde, Javier Llamas, y a toda la corporación municipal la gentileza de haberme invitado a compartir esta jornada de trabajo, que nos permite seguir estrechando la colaboración entre administraciones en favor de la cultura" Migdalia Machín — Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias

Por su parte, la concejala de Cultura, Marlene González, centró su intervención en la consolidación del modelo cultural. “El CEMFAC no es una suma de obras, es un proyecto cultural que ordena el espacio público, construye un relato y convierte la ciudad en una experiencia artística continua”, explicó.

González incidió en el trabajo que se está desarrollando desde el ayuntamiento. "Nuestro objetivo es profesionalizar el proyecto: documentarlo, interpretarlo y hacerlo legible para la ciudadanía y para quienes nos visitan. Cuando eso ocurre, deja de ser un recurso desconocido y pasa a ser un referente cultural reconocible dentro y fuera de Canarias", apuntó.

Incorporar nuevas obras

Durante el encuentro, en el que participaron el alcalde, la concejala de Cultura y personal técnico municipal junto al equipo de la Consejería, se abordaron distintas líneas de trabajo del CEMFAC, tanto en la incorporación de nuevas obras como en la mejora de su recorrido e interpretación.

El museo en la calle de Los Llanos de Aridane, conocido como CEMFAC (Ciudad en el Museo - Foro de Arte Contemporáneo), es un conjunto de obras de arte repartidas por el casco urbano. Están en fachadas y espacios públicos, y permiten que cualquier persona pueda ver arte contemporáneo mientras camina por el municipio.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la internacionalización del proyecto, una línea ya consolidada que ha permitido trasladar el modelo del CEMFAC a distintos países y generar un intercambio cultural real. El proyecto cuenta con intervenciones fuera de España en ciudades como Maputo (Mozambique), Fort-de-France (Martinica), Quito (Ecuador), Bata (Guinea Ecuatorial) o Asunción (Paraguay), además de colaboraciones en otros territorios de África y América Latina. La idea es continuar con esta línea.

Esta proyección no se limita a la exhibición, sino que implica cooperación institucional, formación y circulación de artistas, configurando una red cultural que conecta tres continentes y posiciona a Los Llanos de Aridane como un nodo activo en el ámbito del arte contemporáneo.

La jornada permitió también avanzar en actuaciones vinculadas al patrimonio cultural, como la rehabilitación de fachadas en el casco histórico, dentro de una estrategia que vincula la mejora del entorno urbano con la experiencia cultural.

El ayuntamiento continúa así desarrollando una política cultural que combina gestión, contenido y proyección, consolidando al municipio como uno de los referentes culturales más singulares del Archipiélago.