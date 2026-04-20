La Palma acoge el mejor windsurf infantil y juvenil con el Campeonato de España de Techno e IQFOIL

La Palma acoge el mejor windsurf infantil y juvenil con la celebración del Campeonato de España en las modalidades de Techno 293, Techno Plus e IQFOIL. El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Deporte que dirige Yurguen Hernández, financia la disputa de este torneo en la isla, con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y la Real Federación Canaria de Vela.

La competición se disputará desde el 29 de abril hasta el 3 de mayo. El consejero insular de Deportes, Yurguen Hernández, el presidente de la Federación Canaria de Vela, Rafael Bonilla, el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, y la concejala de Bienestar Social, Yéssica Pérez, presentaron la prueba oficialmente.

Yurguen Hernández destacó la oportunidad que este certamen nacional supone para La Palma. “Para nosotros es un campeonato muy importante por muchas razones. Es la antesala al Mundial de Vela que se celebrará en la isla en 2027, y se trata de unas modalidades que venimos apoyando desde la institución insular desde hace mucho tiempo”, apuntó.

“El torneo va a ser un espectáculo con el campo de regatas que tenemos en La Palma, que da la posibilidad de disfrutar desde tierra de las maniobras de los deportistas”, añadió el consejero.

Por su parte, el presidente de la Federación Canaria de Vela, Rafael Bonilla, incidió en las características idóneas que posee la isla para este deporte. “El campo de regatas está a dos minutos del mar, eso son facilidades que los regatistas van a agradecer porque la gente de La Palma es fabulosa”, señaló.

El alcalde Asier Antona declaró que para el municipio “recibir un evento de estas características es muy positivo, ya que todas las disciplinas deportivas relacionadas con el mar que se celebren en Santa Cruz de La Palma las vamos a acoger con los brazos abiertos”.

Un centenar de regatistas

En torno a un centenar de regatistas procedentes de varias comunidades autónomas competirán por el título nacional en sus respectivas categorías, y en el caso de los Techno 293 y Techno Plus, también por la clasificación para el Campeonato de Europa de estas clases, que tendrá lugar en julio en Sopot (Polonia). El billete al europeo se consigue con la suma de los resultados de la Copa de España de Cádiz y los que se logren en el Campeonato de España de La Palma.

La Palma albergará su primer campeonato de España de vela de clases estratégicas y el primer gran acontecimiento de este deporte tras la celebración en 2024 de una prueba del mundial de wingfoil, lo que muestra la decidida apuesta de la institución insular por los deportes náuticos.

Entre deportistas, entrenadores, miembros del comité de regatas y personal de la organización, el Campeonato de España movilizará a unas 200 personas.

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Además, en 2027 y 2028 se realizarán en la isla los Campeonatos del Mundo de Vela de Clases Juveniles, y el europeo de las clases olímpicas Nacra 17, 49er y 49er FX, que podría ser clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, lo que sitúa a La Palma en el mapa de la élite internacional de la vela.