Luz verde a la construcción de 33 viviendas en El Paso

El Cabildo de La Palma y la Consejería regional de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad continúan dando pasos decisivos en su política de vivienda con la aprobación inicial del proyecto para la construcción de un edificio residencial de 33 viviendas y garajes en el municipio de El Paso, que será destinada íntegramente a vivienda protegida, representa una inversión de 6.044.642 euros.

Elpresidente insular, Sergio Rodríguez, señala que el edificio, cuyo proyecto ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno del Cabildo, se ubicará en una parcela estratégica cedida a favor de la Institución por parte del Ayuntamiento de El Paso, situada en la calle José María Brito Pérez esquina con la calle Constitución, contemplando un uso residencial plurifamiliar con viviendas de 2 y 3 habitaciones, diseñadas bajo criterios de funcionalidad y eficiencia para garantizar el bienestar de las familias adjudicatarias.

Esta aprobación inicial no es un hecho aislado, sino que forma parte del compromiso que el Cabildo de La Palma adquirió desde el inicio de la actual legislatura y que, de paso, se fusiona con las competencias que asumió en materia de vivienda tras la erupción del volcán de Tajogaite, en el último cuatrimestre de 2021.

Desde ese momento, la institución ha trabajado de manera transversal para agilizar la creación de suelo público y la ejecución de proyectos habitacionales, consciente de que el acceso a la vivienda es una de las mayores preocupaciones de la sociedad palmera, especialmente tras la emergencia volcánica.

Colaboración total

Para ello, el Cabildo, en colaboración con la Consejería regional de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Nieves Lady Barrero, ha reforzado su estructura administrativa y técnica para liderar esta competencia, colaborando estrechamente con los ayuntamientos para la cesión de suelo y buscando vías de financiación que permitan aumentar el parque público de viviendas en toda la geografía insular.

El proyecto de ejecución aprobado por el Consejo de Gobierno insular por contrata define una infraestructura moderna que cumple con todas las normativas de habitabilidad y accesibilidad. La disposición de viviendas de diferentes tipologías (2 y 3 dormitorios) busca atender a la diversidad de unidades familiares demandantes de vivienda protegida en el municipio de El Paso.

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Sergio Rodríguez , por último, hace hincapié en que con este nuevo paso, el Cabildo de La Palma reafirma su papel como motor de soluciones habitacionales, trabajando para que la vivienda protegida pase de ser una necesidad a ser una realidad tangible para los ciudadanos de la Isla en medio de la actual crisis inmobiliaria.