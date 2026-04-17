La Palma refuerza su posicionamiento como destino de cruceros en la Seatrade Miami 2026
La consejero de Turismo, Raquel Rebollo, mantuvo encuentros con navieras referentes en el sector, como las compañías Star Clippers, Silversea y Windstar
El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Turismo que dirige Raquel Rebollo, refuerza su posicionamiento como destino de cruceros a nivel global participando en la feria Seatrade Miami 2026, un encuentro que reúne a agentes principales como navieras, operadores portuarios, destinos turísticos y proveedores especializados.
La presencia de la isla en la Seatrade Miami va de la mano de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, con la que se está trabajando conjuntamente.
La consejera de Turismo, Raquel Rebollo, afirma que este evento "es una buena oportunidad para la isla de cara a continuar con el auge de compañías que eligen visitar La Palma".
"Los cruceros se han convertido en un nicho turístico muy importante para nuestro territorio, lo que repercute notablemente en los ingresos de establecimientos comerciales insulares. Ya hay navieras exclusivas que están estudiando su llegada a La Palma, un hecho que sería una gran noticia para nuestra economía", añade.
La isla promocionó el destino a través del catálogo de actividades que ofrece La Palma para las compañías exclusivas y estándar.
Además, la consejera mantuvo encuentros con firmas destacadas como Star Clippers, Silversea y Windstar y participó en un evento organizado por la Oficina Española de Turismo en Miami, desarrollándose a través de Puertos del Estado. Al acto asistieron los representantes de los puertos de España ligados al turismo de cruceros y las principales navieras del sector.
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