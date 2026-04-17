El Museo Insular del Cabildo de La Palma inaugura la exposición 'El color negro. Elegancia, luto y muerte'

El Museo Insular de La Palma organiza y presenta la exposición 'El color negro. Elegancia, luto y muerte', una propuesta que reúne una parte fundamental de la colección de la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe y que se enriquece con obras procedentes del propio Museo Insular, del Archivo General de La Palma, la Biblioteca Insular José Perez Vidal y de diversas colecciones privadas.

La consejera insular de Cultura y Patrimonio Cultural, Miriam Perestelo, señaló que el Museo es un espacio "que continúa consolidándose como un espacio de referencia para la conservación, la divulgación y la puesta en valor de nuestro patrimonio. Exposiciones como esta demuestran su capacidad para generar propuestas rigurosas y atractivas, que conectan la historia con el presente y enriquecen la vida cultural de la isla".

En este sentido, Perestelo indicó que hasta el 18 de julio se podrá disfrutar de esta exposición que "brinda la oportunidad de contemplar el negro no solo como un color, sino como un símbolo cargado de significado histórico, social y cultural. A través de estas piezas podemos descubrir cómo nuestras sociedades han expresado el duelo, la elegancia o la solemnidad, y cómo han evolucionado esas tradiciones con el paso del tiempo".

La directora del Museo Insular, Isabel Santos, y comisaria de la exposición, explicó el trabajo desarrollado previo a la puesta en marcha de esta muestra, eligiendo las piezas y diseñando el montaje, que ha sido el resultado final de la colaboración entre el Museo Insular y la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe.

Por su parte, la directora de la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe, Milagros Álvarez, puso de relieve la colaboración continua entre el Cabildo de La Palma y la entidad y resaltó la importancia que tiene para la Casa Museo seguir estrechando esos lazos, ahora a través de esta colección temporal pero que se busca establecer de forma más continuada en el tiempo, con el planteamiento de un espacio museístico en el Valle de Aridane.

Sobre la muestra

A lo largo de la historia, el negro se ha asociado a conceptos como la elegancia, el prestigio y el poder, pero también al misterio, la muerte y la solemnidad. En este contexto, se puede considerar las últimas décadas del siglo XIX como el periodo cumbre del vestido de luto.

Con esta exposición se pretende que quienes la visiten establezcan un diálogo con cada una de las piezas expuestas y, sobre todo, reflexionen sobre la imposibilidad de interpretar la vida y las costumbres de siglos anteriores desde una mirada estrictamente contemporánea.

La reflexión de fondo que plantea la muestra gira en torno a los cambios que han experimentado unas tradiciones que, hasta hace no demasiado tiempo, formaban parte esencial de nuestra cultura.