El matrimonio de campeones formado por Dmitri Mitiaev y Ekaterina Mitiaeva confirma su presencia en la próxima edición de Transvulcania adidas

La Transvulcania adidas 2026 se prepara para vivir una de sus ediciones más emocionantes y el cartel deportivo de la prueba sigue aumentando su altísimo nivel competitivo. El matrimonio formado por Dmitri Mitiaev y Ekaterina Mitiaeva, dos de los nombres más respetados y laureados en el panorama internacional del trail running, volverá a pisar los senderos de la Isla Bonita en la próxima edición de la prueba.

El regreso de esta incombustible pareja, ambos en la modalidad Ultramaratón, unida tanto en la vida como en la competición, supone un rotundo éxito para la organización y consolida una vez más a Transvulcania como una cita ineludible para la élite de este deporte. Ambos atletas, integrantes del equipo adidas Terrex, son grandes amantes de La Palma y profundos conocedores del recorrido.

Lo confirma el brillante historial que ambos atesoran en la prueba. Ocupando siempre que la han disputado su status de favoritos. Dmitri Mitiaev ha exhibido una asombrosa regularidad y fortaleza, acariciando la victoria con impresionantes segundos puestos en las ediciones de 2018, 2019 y 2024.

Ekaterina Mitiaeva / E.D.

Por su parte, Ekaterina Mitiaeva también ha dejado su huella imborrable en la isla, coronando sus participaciones con un espectacular segundo puesto en 2025, además de firmar destacadas actuaciones en años anteriores. Su profundo conocimiento del terreno volcánico y de las exigentes condiciones de la prueba los convierte, una vez más, en dos de los grandes rivales a batir.

Con su confirmación, la Transvulcania adidas 2026 refuerza su atractivo internacional y promete un espectáculo deportivo de máximo nivel en uno de los escenarios más emblemáticos del trail running mundial, sumando los nombres de ambos atletas a los de Petter Engdahl, Emelie Forsberg o la destacada representación keniana recientemente confirmada.

La Transvulcania adidas está organizada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a través de la empresa pública SODEPAL, contando con el apoyo de Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y de Promotur con su marca “Islas Canarias Latitud de Vida”, así como de las empresas adidas, Hotel H10 Taburiente Playa, Hotel La Palma Princess, Hotel Meliá La Palma, Fred. Olsen Express, Cicar, Spar La Palma, Coca-Cola, Libbys, Isola y Nutrinovex.