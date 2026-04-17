La II Feria de Empleo posiciona a La Palma como referente para la búsqueda de trabajo, la formación y las oportunidades

El Cabildo de La Palma inauguró en el Pabellón Deportivo David Jiménez Silva de Villa de Mazo la segunda edición de la Feria de Empleo, Formación y Emprendimiento. Un evento que hasta este viernes, 17 de abril, reunirá a más de 27 empresas, centros educativos y demandantes de empleo de todos los puntos de la isla y que contará con una amplia programación que incluye charlas, asesoramiento a emprendedores, nuevas oportunidades de trabajo.

La consejera de Empleo, Susa Armas, incidió en que esta feria "ha sido una gran apuesta del equipo de gobierno que comenzó su andadura el año pasado en El Paso, con una gran aceptación, y que ahora desarrollamos en Mazo para llegar a toda la población de nuestra isla y que busca ser un punto de encuentro entre personas en búsqueda de empleo, empresas, instituciones y entidades formativas".

En este sentido, Armas destacó que "uno de los grandes valores de esta iniciativa es precisamente el de acercar el empleo a las personas. Facilitar el contacto directo entre quienes buscan una oportunidad y quienes la ofrecen. Reducir distancias y abrir puertas", señaló.

Susa Armas puso de relieve que otro de los puntos clave de esta segunda edición es el impulso al emprendimiento. "Por eso, una de las novedades de esta edición es que también se ofrecen recursos, asesoramiento y apoyo para quienes deciden dar el paso y crear su propio proyecto, contribuyendo así al crecimiento económico y social de la isla", añadió.

Además, paralelamente se desarrollará un muestra de profesiones, donde se presentarán las veinte familias profesionales que se ofrecen dentro de la oferta formativa de la isla de La Palma en los Centros que imparten enseñanzas de Formación Profesional, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas de régimen especial bajo la coordinación de La Red de Información y Orientación Profesional. Participarán los diez centros educativos que imparten este tipo de enseñanzas.

Esto supone una oportunidad para las personas que estén pensando en emprender, participen en las jornadas de formación que se desarrollarán paralelamente y soliciten información a las entidades que prestan apoyo al emprendimiento, como son el Programa Prodae del Cabildo de La Palma, la Cámara de comercio, Fedepalma o Ader La Palma.

En el marco del encuentro también participan otras entidades, como el Ejército de Tierra del Mando de Canarias, que contará con un punto de información, así como los seis centros de formación y accedemos de la isla y tres telescopios del Observatorio del Roque de los Muchachos.

Desde el equipo de gobierno insular, liderado por Sergio Rodríguez, se da continuidad a esta iniciativa, que pone de relieve que este proyecto no es algo puntual, sino una apuesta firme por consolidar un espacio de referencia en materia de empleo, formación y oportunidades en La Palma.