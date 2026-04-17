Carreteras despeja dudas y avala la legalidad de las obras en la LP-2 en La Palma

El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, sostiene que la reposición del tramo de 2,3 kilómetros de la carretera LP-2 sepultado por la lava del volcán Tajogaite está «jurídicamente bien fundamentada» y entiende que las obras llegarán a término.

Rodríguez hizo esta afirmación en comisión parlamentaria en respuesta a la diputada del PP Raquel Díaz, quien le interpeló por el recurso de Centinela-Ecologistas en Acción contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del 23 de diciembre por el que se aprobó el proyecto complementario del tramo Tajuya-Las Manchas.

El consejero mantiene que desde que comenzó la presente legislatura se han buscado «todas las alternativas posibles» para la recuperación de esos 2,3 kilómetros de la LP-2 «en el menor tiempo posible». Recordó para los diputados presentes que primero se barajó tramitarlo como una obra de emergencia pero a eso «llegamos tarde», ya que habían pasado casi dos años desde el final de la erupción; luego, a través de un convenio con el Cabildo de La Palma con fondos del convenio estatal de carreteras.

Finalmente, se planteó la opción de un modificado al proyecto de actuación integral en la carretera LP-2, de San Simón a Tajuya, que «se acabó convirtiendo» en un complementario, «no porque quisiéramos», sino por indicaciones de los servicios jurídicos.

A todo esto, destacó que se elevó el proyecto complementario al Consejo de Gobierno con un informe desfavorable de la Intervención General.

Una vez que fue aprobado el pasado 26 de diciembre y fue publicado en el Boletín Oficial, comenzaron las obras, que «no están suspendidas, sigue su ejecución», subrayó, así como que están «jurídicamente bien fundamentadas».

Rodríguez asegura que para el Gobierno de Canarias esta es una actuación prioritaria y «un asunto capital», pues su intención es «dar respuesta a esta necesidad que era un clamor desde que acabó la erupción».