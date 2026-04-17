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El Cabildo de La Palma mejora la seguridad vial en el acceso a Villa de Mazo con una nueva rotonda en la LP-2

La actuación, con una inversión cercana al millón de euros, reorganiza el tráfico en la intersección de la LP-2, la LP-208 y el Camino La Zarcita

Rotonda Mazo

Rotonda Mazo / E.D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Palma licita las obras para la construcción de una rotonda en el cruce de la carretera LP-2 (Circunvalación Sur) con la LP-208, en el municipio de Villa de Mazo, con el objetivo de mejorar la seguridad y la ordenación del tráfico en este punto estratégico de la red viaria insular.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de 971.899,53 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, y permitirá transformar una intersección que actualmente presenta problemas de visibilidad en una glorieta que facilite los movimientos de vehículos y peatones con mayores garantías de seguridad. 

El presidente insular, Sergio Rodríguez, señala que "esta actuación responde a una necesidad clara en materia de seguridad vial y forma parte del compromiso del Cabildo por seguir mejorando las infraestructuras que conectan nuestros municipios y facilitan la vida diaria de la ciudadanía".

Rodríguez destaca que "se sigue avanzando en proyectos que no solo resuelven problemas concretos, sino que también contribuyen a una red viaria más moderna, segura y adaptada al crecimiento de la Isla".

Por su parte, el consejero de Infraestructuras, Darwin Rodríguez, explica que "la intervención permitirá ordenar un punto especialmente sensible, donde confluyen varias vías y donde era necesario actuar para reducir riesgos y mejorar la circulación".

El consejero añade que "con la ejecución de esta rotonda se gana en visibilidad, en seguridad y en fluidez, dando respuesta a una demanda existente en el municipio de Villa de Mazo".

La actuación contempla la creación de una glorieta que reorganice el tráfico en la intersección de la LP-2, la LP-208 y el Camino La Zarcita, permitiendo todos los movimientos posibles con mayor seguridad tanto para vehículos como para peatones.

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Toda la información disponible a través del siguiente enlace. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 5 de mayo. El Cabildo continúa así avanzando en la mejora de la red insular de carreteras, priorizando actuaciones que incrementen la seguridad y optimicen la movilidad en puntos clave del territorio.

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