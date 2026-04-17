El Cabildo de La Palma mejora la seguridad vial en el acceso a Villa de Mazo con una nueva rotonda en la LP-2
La actuación, con una inversión cercana al millón de euros, reorganiza el tráfico en la intersección de la LP-2, la LP-208 y el Camino La Zarcita
El Cabildo de La Palma licita las obras para la construcción de una rotonda en el cruce de la carretera LP-2 (Circunvalación Sur) con la LP-208, en el municipio de Villa de Mazo, con el objetivo de mejorar la seguridad y la ordenación del tráfico en este punto estratégico de la red viaria insular.
El proyecto cuenta con un presupuesto base de 971.899,53 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, y permitirá transformar una intersección que actualmente presenta problemas de visibilidad en una glorieta que facilite los movimientos de vehículos y peatones con mayores garantías de seguridad.
El presidente insular, Sergio Rodríguez, señala que "esta actuación responde a una necesidad clara en materia de seguridad vial y forma parte del compromiso del Cabildo por seguir mejorando las infraestructuras que conectan nuestros municipios y facilitan la vida diaria de la ciudadanía".
Rodríguez destaca que "se sigue avanzando en proyectos que no solo resuelven problemas concretos, sino que también contribuyen a una red viaria más moderna, segura y adaptada al crecimiento de la Isla".
Por su parte, el consejero de Infraestructuras, Darwin Rodríguez, explica que "la intervención permitirá ordenar un punto especialmente sensible, donde confluyen varias vías y donde era necesario actuar para reducir riesgos y mejorar la circulación".
El consejero añade que "con la ejecución de esta rotonda se gana en visibilidad, en seguridad y en fluidez, dando respuesta a una demanda existente en el municipio de Villa de Mazo".
La actuación contempla la creación de una glorieta que reorganice el tráfico en la intersección de la LP-2, la LP-208 y el Camino La Zarcita, permitiendo todos los movimientos posibles con mayor seguridad tanto para vehículos como para peatones.
Toda la información disponible a través del siguiente enlace. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 5 de mayo. El Cabildo continúa así avanzando en la mejora de la red insular de carreteras, priorizando actuaciones que incrementen la seguridad y optimicen la movilidad en puntos clave del territorio.
- La visita del papa a Tenerife bate récords: ya triplica los voluntarios de la última visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz
- La Aemet avisa: este jueves habrá lluvia, calima y más calor en Tenerife
- El juez abre la puerta al juicio penal en Icod contra el alcalde Javier Sierra por prevaricación
- Ya está abierto el plazo de inscripción para asistir a los actos del papa León en Madrid y Canarias
- El Gobierno de Canarias activa la prealerta por calima en Santa Cruz de Tenerife: empeora la calidad del aire desde este jueves
- Enviados a prisión por dar una brutal paliza a un joven para robarle en Tenerife
- Regularización de inmigrantes en Santa Cruz de Tenerife 2026: oficinas, plazos y cómo pedir cita desde el 16 de abril
- La seguridad en el Parque Nacional del Teide pasa de dos a 27 agentes