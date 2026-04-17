Acondicionan un punto de información turística en el acceso a la Caldera de Taburiente, en La Palma

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha visitado este viernes junto al alcalde de El Paso, Eloy Martín, las obras finalizadas del espacio que albergará el nuevo punto de información turística del Lomo de los Caballos, en el acceso al Parque Nacional Caldera de Taburiente.

Los trabajos, financiados íntegramente por la Consejería de Presidencia, han incluido la construcción de un aparcamiento con capacidad para ocho turismos y tres taxis, una parada de guaguas, una zona de aseos, así como la adecuación del espacio que albergará una estructura prefabricada para Parques Nacionales y un punto de recarga para vehículos eléctricos.

Durante la visita, Barreto destacó que el acondicionamiento de este enclave "mejora la entrada que se merece" el Parque Nacional y subrayó que este tipo de actuaciones contribuyen a renovar las infraestructuras municipales.

La consejera recordó que, a través de la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma, se han transferido de forma directa al Ayuntamiento de El Paso más de 5,3 millones de euros, a los que se suma financiación indirecta canalizada mediante fondos destinados al Cabildo para la adquisición de viviendas.

El alcalde agradeció el respaldo del Gobierno autonómico y afirmó que esta infraestructura responde a "una demanda histórica del municipio" y refuerza la estrategia de El Paso para "consolidarnos como destino de turismo sostenible y de calidad".

Martín señaló además que el diseño del espacio ha priorizado la accesibilidad y la integración paisajística y avanzó que, además de su uso turístico, estará disponible para los vecinos del barrio para la celebración de encuentros y actividades.