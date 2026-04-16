El Cabildo de La Palma y la ULL trabajan en la coordinación educativa y de infraestructuras del Campus Universitario de la Isla

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, han mantenido una reunión de trabajo para continuar dando pasos en la definición del futuro Campus Universitario de La Palma, un proyecto estratégico que será liderado académicamente por la ULL.

Sergio Rodríguez destacó que la institución insular trabaja para contar durante esta anualidad con el proyecto civil para esta infraestructura, mientras que la Universidad de La Laguna asume el liderazgo en la parte educativa y el diseño de necesidades de las instalaciones.

Así, recuerda el el presidente palmero que este campus nace con una clara vocación de integración institucional, siendo fundamental la participación de las entidades científicas con presencia en la Isla, como son el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Involcan, Plocan y el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

"Este campus no es solo un edificio, es el epicentro de un ecosistema de conocimiento donde la universidad y la ciencia se dan la mano para generar nuevas oportunidades en nuestra Isla", señaló Sergio Rodríguez.

El rector de La Universidad de La Laguna dijo asumir este proyecto con la responsabilidad de articular un modelo académico sólido y coherente, que integre distintas iniciativas formativas y científicas de calidad. "Nuestro compromiso es que el desarrollo del campus se configure como una pieza estable del sistema universitario público canario, capaz de generar oportunidades de formación e investigación a largo plazo", aseveró.

"El Campus La Palma de la Universidad de La Laguna ha constituido en los últimos años un importante eje de nuestra actividad y ahora nos hallamos ante una oportunidad de reforzarlo, mejorando nuestra actual oferta, que incluye la progresiva presencialidad en los estudios de enfermería, así como su ampliación", añadió.

El presidente agradeció el compromiso del rector para liderar un proyecto que "unificará el trabajo académico y pondrá a disposición de nuestros jóvenes una oferta formativa conectada directamente con la realidad científica de La Palma".

Con esta hoja de ruta, La Palma refuerza su posición como referente educativo en el Archipiélago, apostando por infraestructuras modernas y una oferta formativa de postgrado vinculada a sectores tecnológicos estratégicos.