Casi 100 mayores participan en La Palma en una jornada de fútbol caminando

Cerca de un centenar de personas mayores de 60 años participaron este jueves en La Palma en una jornada de fútbol caminando, una modalidad adaptada que gana fuerza en Canarias como herramienta para fomentar el envejecimiento activo, la socialización y el bienestar.

La actividad se celebró en la Ciudad Deportiva de Miraflores, en Santa Cruz de La Palma, dentro del proyecto AlGolpito, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Canarias junto a las fundaciones del CD Tenerife y la UD Las Palmas.

El encuentro reunió a equipos procedentes de centros de día de distintas islas y contó con la presencia de la consejera regional de Bienestar Social, Candelaria Delgado; la consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Ángeles Nieves Fernández; y el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona.

Deporte adaptado para mejorar la salud y la socialización

El proyecto AlGolpito apuesta por el fútbol caminando como una fórmula para mantener activas a las personas mayores a través de una práctica deportiva adaptada a sus capacidades.

Según destacó la consejera Candelaria Delgado, la iniciativa ha tenido una gran acogida en los centros de mayores del archipiélago, con cerca de 500 participantes, y el objetivo ahora es ampliarla a más municipios y asociaciones de toda Canarias.

Delgado subrayó además que esta modalidad deportiva no solo aporta beneficios físicos, sino también sociales y psicológicos, al favorecer el contacto entre personas mayores y combatir situaciones de aislamiento.

Un proyecto que quiere llegar a más municipios

La iniciativa forma parte del plan Maresía, con el que el Ejecutivo autonómico impulsa políticas vinculadas al envejecimiento activo, la participación social y la protección de los derechos de las personas mayores.

Por su parte, la consejera insular Ángeles Nieves Fernández destacó que este tipo de actividades ayudan a prevenir la dependencia y a reforzar la autonomía de la población mayor.

Desde la Fundación del CD Tenerife, su director de proyectos, Artamy Rodríguez, puso en valor el compromiso del club con programas que utilizan el deporte como herramienta de transformación social.

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Actualmente, AlGolpito se desarrolla a través de la Dirección General de Mayores y Participación Activa y cuenta con la implicación de 24 centros de mayores de Canarias, cuyos usuarios han formado equipos de fútbol caminando.