Transvulcania adidas abre inscripciones para la Kids-Junior SPAR La Palma 2026

La organización de Transvulcania adidas ha abierto el plazo de inscripción para la Transvulcania Kids-Junior SPAR La Palma 2026, la cita destinada a las nuevas generaciones que cada año gana protagonismo dentro del programa oficial. La prueba se celebrará el viernes 8 de mayo de 2026 a partir de las 16:30 horas, reforzando su papel como arranque festivo y participativo del fin de semana grande del trail en la isla.

El entorno del Refugio de El Pilar volverá a acoger esta jornada, un enclave simbólico que conecta deporte, naturaleza y aprendizaje, y que se ha consolidado como espacio de iniciación para muchos jóvenes que descubren aquí su primera experiencia en competición.

El proceso de inscripción ya está disponible de forma gratuita en la web oficial www.transvulcania.com. La organización habilitará un cupo limitado de plazas y estructurará la participación en distintas categorías por edad, dirigidas a jóvenes nacidos a partir de 2009, garantizando recorridos adaptados y seguros. Su colaboración incluye el suministro de productos en los puntos de avituallamiento y el apoyo a la operativa general de la prueba, contribuyendo al correcto desarrollo de todas las distancias.

SPAR La Palma refuerza su apoyo al evento

Además de su patrocinio en la categoría Kids-Junior, SPAR La Palma continuará apoyando las demás distancias de la Transvulcania, suministrando productos para los diversos puntos de avituallamiento, tal como lo ha hecho en ediciones anteriores. La cadena de supermercados, presente en todos los municipios de la isla, se distingue por su compromiso con los corredores, proporcionando una amplia variedad de productos y ofreciendo el catering necesario para los miembros de la organización y el apoyo logístico del evento.

La cadena refuerza asimismo su vínculo con el evento mediante acciones dirigidas a la comunidad local, entre ellas ventajas exclusivas para corredores a través de su aplicación SPARLink, orientadas a facilitar la participación y mejorar la experiencia previa a la carrera. Asimismo, durante la semana de Transvulcania adidas, SPAR La Palma desarrollará una activación especial en sus establecimientos de la isla, integrando y viabilizando el evento en el día a día de la ciudadanía y reforzando su compromiso con el deporte y el entorno insular.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha puesto en valor el papel de esta prueba dentro del conjunto del evento y el compromiso de SPAR para fomentar la práctica del trail entre los más peques. "Es fundamental contar con el compromiso de entidades como SPAR La Palma en la tarea de acercar Transvulcania adidas a las familias y despertar el interés por el deporte desde edades tempranas, promoviendo valores fundamentales como el esfuerzo, la convivencia y el respeto por el entorno".

El consejero de Deportes, Yurgen Hernández, destacó la importancia del tejido empresarial local en la consolidación del evento. "La Transvulcania Kids-Junior SPAR La Palma no es una actividad paralela, es una pieza fundamental del evento. Representa el futuro de la prueba y una herramienta clave para fomentar la cultura deportiva desde edades tempranas, vinculando a las familias con Transvulcania y con el territorio. Los niños y niñas que participan actualmente en la prueba serán el futuro del trail en la isla, afianzando una modalidad que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que se está consolidando como una de las categorías con más licencias a nivel insular", añade.

Con esta apertura de inscripciones, Transvulcania refuerza su compromiso con la cantera del trail running, ofreciendo a niños y jóvenes una experiencia deportiva formativa en uno de los escenarios naturales más singulares del mundo.

La Transvulcania adidas está organizada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a través de la empresa pública SODEPAL, contando con el apoyo de Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y de Promotur con su marca “Islas Canarias Latitud de Vida”, así como de las empresas adidas, Hotel H10 Taburiente Playa, Hotel La Palma Princess, Hotel Meliá La Palma, Fred. Olsen Express, Cicar, Spar La Palma, Coca-Cola, Libbys, Isola y Nutrinovex.