El Cabildo de La Palma lleva la nueva edición del 'Talent Camp' a Garafía

El Cabildo de La Palma, a través de la empresa pública Sodepal y en colaboración con el Ayuntamiento de la Villa de Garafía, refuerza su apuesta por la innovación y el emprendimiento con la celebración del Talent Camp Garafía, una iniciativa que se celebrará del 10 al 12 de julio y que tiene como objetivo dinamizar el territorio a través del talento, la creatividad y la participación ciudadana.

La consejera de Promoción Económica y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, destaca que este proyecto "se enmarca en la estrategia insular de impulso a los municipios rurales, poniendo en valor sus oportunidades para atraer talento, fortalecer el tejido económico, diversificar su actividad y consolidar su posicionamiento turístico y comercial, así como su riqueza patrimonial".

Asimismo, Perestelo subraya que "esta iniciativa busca no solo generar ideas innovadoras, sino también activar el ecosistema local, fomentar la participación intergeneracional y crear oportunidades reales de desarrollo económico y social en el municipio".

Por su parte, el alcalde de la Villa de Garafía, José Ángel Sánchez, agradece al Cabildo Insular de La Palma su apuesta por llevar a cabo este proyecto en el municipio. "Nuestra localidad necesita iniciativas y eventos de este tipo, ya que son beneficiosos para el público de todas las edades en materia social e incluso laboral", señala.

El Talent Camp Garafía 2026 se desarrollará bajo una metodología basada en retos reales, y aprendizaje práctico, en la que los equipos participantes deberán diseñar soluciones innovadoras con impacto directo en el territorio. A lo largo de las tres jornadas, los participantes abordarán distintas fases del proceso emprendedor, desde la identificación de oportunidades hasta la presentación final de sus propuestas ante un jurado especializado.

Una de las principales características del programa es su formato inclusivo y competitivo, en el que todos los equipos avanzan hasta el final acumulando puntos y recompensas en función de su desempeño. El equipo con mayor puntuación será reconocido como ganador, aunque todas las propuestas recibirán valoración y seguimiento, con el objetivo de favorecer su desarrollo e implantación en el territorio.

La inscripción para esta iniciativa se puede realizar desde el 15 de abril hasta el 30 de mayo a través de la página web https://talentcamp.es/inscripcion/.