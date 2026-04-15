El Cabildo de La Palma firma un acta que permitirá el inicio de las obras del futuro Centro Residencial de Mayores

El Cabildo de La Palma avanza en el plan sociosanitario insular con la firma del acta de replanteo, junto al Ayuntamiento de El Paso, para el inicio de las obras del futuro Centro Residencial de Mayores en el municipio. Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 945.426,55 euros y la colaboración del Gobierno de Canarias, representa un hecho clave en la atención y mejora de las personas mayores del municipio.

La inversión procede de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (NextGenerationEU).

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, subraya la trascendencia de esta obra, señalando que la ampliación de esta instalación “garantiza un desahogo en el ámbito social, generando plazas para el cuidado de los habitantes que lo necesiten”.

“La atención de las personas es uno de los ejes más relevantes de nuestra hoja de ruta y una de nuestras preocupaciones principales, por lo que el objetivo con este tipo de acciones es dar una respuesta eficaz y ágil para lograr el mayor bienestar posible de la población”, recalca el presidente.

Por su parte, la consejera de Acción Social, Ángeles Fernández, destaca que esta actuación genera “doce unidades convivenciales”. “La intención es proporcionar a las personas mayores un espacio que emule su hogar para que se encuentren en las mejores condiciones posibles”, añade la consejera.

El alcalde de El Paso, Eloy Martín, expresa que para el municipio esta obra “es fundamental para dar respuesta a una demanda histórica y mejorar la atención a las personas mayores y dependientes con una instalación adaptada a sus necesidades”.

La actuación contempla la construcción de nuevos espacios habitacionales y áreas comunes diseñadas bajo criterios de accesibilidad universal y eficiencia energética. El proyecto incluye el acondicionamiento de zonas exteriores y la mejora de las áreas de servicios médicos y de fisioterapia, lo que permitirá a la plantilla del centro trabajar en condiciones óptimas. El plazo de ejecución del proyecto es de siete meses aproximadamente.

Con esta iniciativa, el Cabildo de La Palma reafirma su compromiso con la cohesión social y la atención a la vulnerabilidad, consolidando al municipio de El Paso como un referente en la red de cuidados sociosanitarios de la Isla.