Transvulcania adidas 2026 atrae por primera vez en su historia al talentoso y supercompetitivo atletismo keniano

Transvulcania adidas 2026 atraerá por primera vez en su historia el prestigio y el talento del atletismo keniano para medir sus fuerzas contra el terreno volcánico, marcando un antes y un después en el trail running canario.

La delegación keniana se presetará en Trasnvulcania adidas 2026 con hasta siete atletas destacados que prometen vértigo y emociones fuertes en las modalidades Classic y Uphill. Seis de ellos lo harán de la mano del equipo Run2gether - conocido por dominar las cumbres de los Alpes y las pruebas de la WMRA (World Mountain Running Association) -, mientras que el club NNormal llevará a las cumbres palmeras a Joyce Muthoni Njeru, una de las figuras más dominantes del trail running y la carrera de montaña a nivel mundial.

Joyce Muthoni Njeru (789 puntos ITRA) es la actual número 1 del Ranking WMRA, triple Campeona de la Copa del Mundo WMRA (2021,2022 y 2023), así como Campeona de la Golden Trail World Series (GTWS) 2024. Toda una leyenda en activo del trail running mundial.

Más que un equipo: Una historia de superación

Además de Njeru, llegará a La Palma el equipo Run2gether con otros seis atletas, Philemon Kiriago, Philaries Eruto Kisang, Richard Omaya Atuya, Ruth Gitonga Mwikahi, Eohantus Njieri y Jedidah Chepkemoi Sang, quienes aportarán un altísimo nivel competitivo a la Classic y la Uphill de Transvulcania adidas 2026.

El equipo Run2gether no es solo una escuadra de corredores élite; es un proyecto social con base en Kiambogo (Kenia) que utiliza el deporte como motor de desarrollo. El equipo funciona bajo un modelo de economía colaborativa en el que los éxitos en las carreras europeas financian infraestructuras, escuelas y oportunidades para sus comunidades de origen. Sus atletas no solo corren por la gloria, corren para transformar su país.

La expedición keniata llega liderada por figuras que saben lo que es estar en lo más alto del podio mundial y que han protagonizado duelos épicos contra leyendas como Kilian Jornet.

Hitos destacados de los atletas

Philemon Kiriago (948 puntos ITRA): La gran sensación del trail mundial. Doble Campeón del Mundo (2023 y 2025) y ganador de la mítica Sierre-Zinal en dos ocasiones. Es el hombre que protagonizó el duelo más épico de la historia contra Kilian Jornet en 2024, perdiendo por solo 1,5 segundos tras un sprint legendario que batió todos los récords previos.

Philaries Eruto Kisang (759 puntos ITRA): La reina de las subidas. Doble ganadora de Sierre-Zinal (2023 y 2025) y subcampeona del mundo. Su potencia en los ascensos verticales la convierte en la máxima favorita para el Uphill de la Copa del Mundo WMRA.

Richard Omaya Atuya (909 puntos ITRA): El nuevo dominador del circuito. Ganador de la Copa del Mundo WMRA 2025 tras encadenar victorias en pruebas icónicas como Grossglockner y Thyon-Dixence. Su capacidad para mantener ritmos frenéticos en media distancia es su gran arma.

Ruth Gitonga Mwikahi (770 puntos ITRA): Actual Subcampeona del Mundo (2025). Una corredora de una elegancia y velocidad asombrosas que llega a La Palma en el mejor momento de su carrera profesional.

Eohantus Njieri (831 puntos ITRA): Njeri llega a La Palma consagrado en la élite tras su reciente y espectacular victoria en julio en la Grossglockner Mountain Run de Austria, y tras un brillante Top 10 en la gran final de la Copa del Mundo WMRA de Šmarna Gora, lo que le convierte en una auténtica amenaza tanto para la distancia Classic como para el Uphill.

Jedidah Chepkemoi Sang: La atleta keniana se estrena en el trail running y probará suerte en los desniveles de La Palma, pero lo hace con una carta de presentación temible: su enorme explosividad. Hace apenas unas semanas, el 22 de marzo, deslumbró al mundo del atletismo al firmar la segunda posición en el Medio Maratón de Madrid con un tiempo de 1:09:00.

Un duelo de estilos en la Isla Bonita

El desembarco de Kenia en Transvulcania deparará un choque de estilos nunca antes visto en La Palma, la zancada elegante y potente de los corredores africanos frente a la exigencia técnica y el desnivel salvaje de los senderos de la isla. Su participación en la distancia Classic (24 km) elevará el ritmo de carrera a niveles nunca vistos, mientras que su presencia en el Uphill, puntuable para la Copa del Mundo WMRA, asegura un espectáculo de potencia pura desde la orilla del mar hacia las cumbres.

Con este movimiento, Transvulcania se reafirma como una prueba de referencia global, atrayendo no solo a los mejores europeos y americanos, sino abriendo las puertas al talento inagotable de África Oriental.

La Transvulcania adidas está organizada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a través de la empresa pública SODEPAL, contando con el apoyo de Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y de Promotur con su marca “Islas Canarias Latitud de Vida”, así como de las empresas adidas, Hotel H10 Taburiente Playa, Hotel La Palma Princess, Hotel Meliá La Palma, Fred. Olsen Express, Cicar, Spar La Palma, Coca-Cola, Libbys, Isola y Nutrinovex.