Puerto Naos avanza hacia la recuperación del sector comercial con más de 40 locales autorizados

El Cabildo de La Palma, a través del Comité Asesor del Peinpal, sigue avanzando en la recuperación de Puerto Naos, que ya cuenta con 42 locales autorizados para recuperar su actividad. En el último encuentro del órgano se ha dado el visto bueno a la apertura de dos nuevos locales en este núcleo costero y se ha puesto en conocimiento de los miembros los avances que se están haciendo para seguir sectorizando la zona naranja donde, además, se está recopilando información técnica sobre una vivienda ubicada en Costa Gris, número 3.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, incide en el trabajo constante que se está llevando a cabo para que, de manera gradual, las personas con residencia en Puerto Naos y La Bombilla, y los distintos establecimientos puedan retornar a estas ubicaciones con total seguridad gracias a las labores de vigilancia continua que se lleva a cabo a través del Alerta CO2, que recaba datos en tiempo real para conocer en todo momento el nivel de gases en estos espacios.

Rodríguez recuerda que estos dos núcleos costeros son seguros para quienes lo visiten y que desde el Peinpal se avanza en la apertura de viviendas y locales bajo los parámetros establecidos.

En este sentido, el presidente recuerda que de los 42 locales autorizados únicamente 25 de ellos han firmado el documento obligatorio para reabrir e incide en la importancia de cumplir con los protocolos que buscan garantizar el bienestar de residentes, visitantes y personal de los establecimientos.

En relación a las viviendas autorizadas, en Puerto Naos son ya 1.163 las que cuentan con este permiso, de las cuales mil ya han firmado el protocolo. En La Bombilla, cuentan con autorización 58 residencias, y únicamente seis no cuentan con el documento firmado.