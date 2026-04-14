La Palma acoge este martes 'Conversas Macaronésicas 2026', un encuentro cultural que refuerza la proyección internacional del archipiélago

Santa Cruz de La Palma acoge este martes, 14 de abril, en la Casa Principal Salazar, la celebración de 'Conversas Macaronésicas 2026', una iniciativa que reúne a representantes culturales de Azores, Madeira, Cabo Verde y Canarias en torno al patrimonio, la literatura y la creación contemporánea.

El encuentro se configura como un espacio de diálogo y cooperación cultural en el ámbito macaronésico, reforzando los vínculos históricos y culturales entre estos territorios atlánticos y consolidando una línea de trabajo estratégica basada en la internacionalización de la cultura insular.

La programación dará comienzo a las 17:00 horas con la bienvenida institucional, seguida de una mesa de diálogo centrada en el patrimonio compartido de los territorios participantes. A las 19:00 horas tendrá lugar un recital de poesía con autores y autoras de los distintos archipiélagos, y la jornada concluirá a las 20:00 horas con la actuación musical del grupo Entre Ilhas.

La consejera de Cultura y Patrimonio Cultural del Cabildo de La Palma, Miriam Perestelo, destaca que "este encuentro sitúa a La Palma en un espacio de cooperación cultural internacional que es natural para nuestra isla. Compartimos historia, identidad y expresiones culturales con otros territorios macaronésicos, y este tipo de iniciativas nos permite proyectar nuestra cultura hacia fuera al tiempo que fortalecemos los lazos comunes".

Perestelo subraya además que "la internacionalización de la cultura no es solo una estrategia de proyección, sino también una oportunidad para generar intercambio, conocimiento y enriquecimiento mutuo entre creadores, investigadores y ciudadanía".

El evento cuenta con la participación de autores, investigadores y representantes culturales de los distintos territorios, configurando una jornada de alto valor simbólico y cultural para la isla.

El encuentro cuenta con la participación en su organización del Cabildo de La Palma, junto a Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), Casa África, el Cabildo de El Hierro y la Asociación Cultural y Etnográfica Sabinosa un Sentimiento. Asimismo, el evento cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Acción Exterior y la Dirección General de Relaciones Exteriores, así como con la colaboración de la compañía Binter.