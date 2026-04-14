El cortometraje 'Kipuka', rodado en La Palma, seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria

El cortometraje 'Kipuka', producido por Kipuka Films & Estudio y dirigido por Paula C. Ventura y Javi Armas, ha sido seleccionado en la sección Canarias Cinema del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, en el marco de su 25 aniversario.

Integrada en la programación oficial del festival, la sección Canarias Cinema articula una panorámica del cine contemporáneo producido en el archipiélago, consolidándose como un espacio estratégico para la visibilización de nuevas voces y propuestas autorales.

En este contexto, 'Kipuka' se posiciona como una obra que aborda las consecuencias emocionales y simbólicas de la erupción volcánica de La Palma desde una mirada íntima, alejándose de lo meramente descriptivo para adentrarse en los procesos de memoria, pérdida y reconstrucción. La película propone un diálogo entre experiencia individual y dimensión colectiva, situando el territorio no solo como escenario, sino como elemento activo en la construcción del relato.

Formalmente, el cortometraje se inscribe en una tradición de cine de observación y sensibilidad contenida, donde el tratamiento del tiempo, el fuera de campo y la relación entre cuerpo y paisaje adquieren un papel central en la articulación del discurso cinematográfico.

Elenco

El cortometraje cuenta con un elenco formado por Isabel Ordaz, Javi Armas, Yiyo Alonso, Carlos de León y Ángel Cabrera.

La selección en el festival refuerza el recorrido de 'Kipuka' dentro del circuito, en un contexto especialmente significativo para el cine canario, y contribuye a consolidar la proyección de la productora en entornos de exhibición y desarrollo.

Producción y colaboración

El proyecto ha contado con la producción asociada de Gerard Butler, Carmen Aguado, Van Marty, Elena Olmos, Federica Ceiner y Rafael Rodríguez, así como con la colaboración del Cabildo de La Palma, a través de Sodepal, de la La Palma Film Commission y de la Consejería de Turismo. Asimismo, han colaborado el Ayuntamiento de El Paso, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Look Like Brothers, Écija Canarias, Lineshy Productions, La Palma Natural y Blackout Films.

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Kipuka Films & Estudio desarrolla su actividad desde La Palma con una línea de trabajo centrada en la creación de proyectos de vocación autoral, arraigados en el territorio y orientados a su circulación en el ámbito nacional e internacional.