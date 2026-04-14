El Cabildo de La Palma respalda junto a la Reserva de la Biosfera el proyecto 'Catálogo de especies', liderado por la artista Naza Martín

El Cabildo de La Palma lanzó este martes el 'Catálogo de Especies' en el Museo Insular con su segunda fase, que se desarrollará entre el 13 de abril y el 24 de mayo. El proyecto, que ya se ha consolidado como un puente entre la creación artística y el rigor científico, estrena un aula didáctica en el Patio de los Naranjos con la que pretende multiplicar su impacto entre el alumnado de toda la isla.

En el acto de presentación han estado presentes Isabel Santos, directora del Museo; Miriam Perestelo, consejera de Cultura y Patrimonio del Cabildo; Alfonso Montes de Oca Acosta, Director Ejecutivo de la Reserva de la Biosfera; Belén Caro, bióloga de la Reserva de la Biosfera; y Naza Martín, artista y alma máter del proyecto. Este encuentro no solo ha servido para dar a conocer las nuevas instalaciones, sino para escenificar una alianza institucional que pone el liderazgo femenino al frente de la sostenibilidad y la cultura en La Palma.

La principal novedad de esta segunda fase del proyecto es la adecuación de un espacio de aprendizaje en el entorno del Patio de los Naranjos. Este espacio permitirá que colegios e institutos de cualquier punto de la geografía palmera se desplacen al Museo para participar en la experiencia pedagógica diseñada para ir más allá del libro de texto. Según han explicado Naza Martín, el objetivo es que el arte sirva de herramienta para entender la crisis ecosocial que atravesamos, fomentando un pensamiento crítico y una conexión real con el entorno natural.

El proyecto profundiza en un concepto clave: la crisis ecosocial. Lejos de ser un término meramente académico, esta idea aborda la ruptura del vínculo entre la sociedad y su entorno. Con el proyecto 'Catálogo de Especies' se profundiza en la realidad que actualmente vivimos, la emergencia climática no es solo un problema de datos biológicos y físicos, sino una crisis de valores y de percepción. Por ello, a través de la educación artística, se busca sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la fragilidad de nuestro ecosistema, situando a la Reserva Mundial de la Biosfera como el marco científico de referencia.

Con el respaldo de la Reserva de la Biosfera, el Cabildo Insular y la colaboración de CaixaBank, 'Catálogo de Especies' inicia esta etapa con la mirada puesta en las generaciones presentes y futuras, consolidando el Museo Insular como un centro activo de transformación social y ambiental en la isla.

Crisis ecosocial

Desde la Reserva de la Biosfera se quiere educar y dar visibilidad al concepto de crisis ecosocial, un problema de dos caras que encaja perfectamente con la realidad de un territorio limitado como es La Palma. Por un lado, tenemos la crisis ecológica (incendios, pérdida de biodiversidad endémica, escasez de agua); por otro, la crisis social (el alejamiento del mundo rural, el consumo excesivo y la falta de conciencia sobre nuestra dependencia de la naturaleza).

El proyecto de Naza Martín utiliza el arte para combatir la "ceguera ambiental" y se alinea con el trabajo que, desde la Reserva, se pretende desarrollar en los próximos años. No solo sirve para dar charlas teóricas, el aula didáctica invita a los estudiantes a "dibujar", "sentir" e "imaginar soluciones" para su entorno. La idea central es que no se puede proteger lo que no se ama, y no se puede amar lo que no se conoce. Al trabajar la crisis desde lo emocional y lo creativo, el proyecto educativo ayuda a formar ciudadanos que no solo entienden que el planeta está cambiando, sino que además se sientan responsables y capaces de actuar en su propia isla.