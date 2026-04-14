El Cabildo de La Palma lidera un proyecto piloto para un deporte base más inclusivo

El Cabildo de La Palma pone en marcha un proyecto piloto para que menores y adolescentes con necesidades específicas puedan participar en la Promoción Deportiva Básica en mejores condiciones. La iniciativa, liderada por la Sección Especializada de Dependencia y Discapacidad del Servicio de Acción Social en coordinación con el área de Deportes, busca mejorar los apoyos que reciben y facilitar su acceso a las actividades deportivas de la isla, en el marco del plan de promoción deportiva base que dirige el Servicio de Deportes conjuntamente con los 14 municipios.

La consejera de Acción Social, Ángeles Fernández, explica que "este proyecto responde a una necesidad clara: que ningún menor se quede fuera del deporte por falta de apoyos". En este sentido, añade que se trabaja "para que la inclusión sea real, acompañando a cada familia y coordinando los recursos que ya existen en la isla".

Por su parte, el consejero de Deportes, Yurguen Hernández, señala que “la Promoción Deportiva Básica tiene que ser accesible para todos y todas”. “Con este proyecto damos un paso más para adaptar la práctica deportiva a la diversidad de la población y mejorar la calidad del servicio que se presta en los municipios”, afirma.

Hernández añade que la iniciativa "da continuidad al trabajo desarrollado en el marco del Programa para la Modernización en la Gestión, el crecimiento de la promoción deportiva básica y la Transformación de los Servicios durante el periodo 2024–2025, y forma parte de una estrategia más amplia para reforzar los apoyos especializados en el ámbito comunitario dentro del pacto por la inclusión que se viene desarrollando conjuntamente desde el área de Acción Social y el área de Deportes".

El funcionamiento del programa

En una primera fase, el equipo técnico recopila datos procedentes del ámbito educativo y de las inscripciones deportivas, con el objetivo de conocer mejor la realidad existente. Este análisis se completa con la realización de grupos de trabajo, que permiten recoger información directa y ajustar las intervenciones a las necesidades detectadas.

A partir de ahí, el proyecto se articula en cuatro líneas de actuación. Por un lado, el desarrollo de experiencias piloto en distintas modalidades deportivas. Por otro, la coordinación con entidades de la isla para facilitar acompañamientos adaptados.

Además, se trabaja en la elaboración de una memoria técnica que permita definir un modelo insular común y mejorar la coordinación entre servicios. A ello se suma la puesta en marcha de acciones formativas dirigidas a monitores y monitoras de los puntos de Promoción Deportiva Básica, con contenidos específicos en materia de discapacidad.

El proyecto se dirige a menores y adolescentes derivados de los servicios especializados de la Red Insular de Centros y Servicios de Autonomía y Dependencia que participan en las actividades deportivas.

El Programa para la Modernización en la Gestión y la Transformación de los Servicios está financiado en el marco del Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma (PIEC), impulsado por el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias y la Consejería de Empleo del Cabildo de La Palma.