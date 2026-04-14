El Cabildo de La Palma coordina con los ayuntamientos los trabajos para garantizar los derechos de los animales de la isla
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, incide en el compromiso del equipo de gobierno para hacer realidad la Mesa Insular de Bienestar Animal, que contará con la implicación de agentes clave en este ámbito
El Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de la Isla siguen dando pasos para poner en marcha la futura Mesa Insular de Bienestar Animal, un nuevo órgano con el que se busca reforzar la protección de los animales, garantizar el cumplimiento de sus derechos y coordinar una respuesta conjunta en todo el territorio insular.
En un nuevo encuentro de trabajo, el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, y la consejera de Medio Ambiente, Mónica Gómez, participaron junto a representantes municipales y otros agentes vinculados a este ámbito para avanzar en la creación de esta herramienta de coordinación.
Estrategia común
La futura Mesa Insular de Bienestar Animal nace con el objetivo de dejar atrás las actuaciones aisladas y avanzar hacia una política insular cohesionada en materia de protección animal. Entre sus principales líneas de trabajo estarán el diseño de estrategias contra el abandono, el impulso de campañas de identificación y esterilización y la mejora de las infraestructuras de acogida para animales en La Palma.
El presidente insular, Sergio Rodríguez, defendió el compromiso del grupo de gobierno con la puesta en marcha de este órgano, al considerar que permitirá abordar de forma conjunta problemas como las colonias felinas, el control de la fauna urbana y la educación en tenencia responsable.
Rodríguez subrayó además que el objetivo es seguir avanzando en una convivencia basada en el respeto a los animales y sentar las bases para que La Palma sea un referente en bienestar animal en Canarias.
Participación de ayuntamientos, cuerpos de seguridad y asociaciones
La nueva Mesa tendrá un carácter formal y contará con la participación del Cabildo de La Palma, los ayuntamientos, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de asociaciones y profesionales vinculados a este sector.
En paralelo, ya se trabaja en la normativa que regulará el funcionamiento de este órgano, que actuará como una entidad de asesoramiento técnico y legal para los municipios de la Isla.
Prevención y emergencias
Uno de los pilares fundamentales de esta futura Mesa será la actuación en situaciones de emergencia. Tras las experiencias vividas en La Palma en los últimos años, el Cabildo considera prioritario contar con protocolos de evacuación y albergue temporal de animales integrados en el Plan Insular de Emergencias (PEINPAL).
Esta línea de trabajo será una de las primeras que se abordarán en las sesiones iniciales de la Mesa, con la intención de mejorar la preparación de la Isla ante posibles emergencias y garantizar también la protección de los animales en esos escenarios.
- El Premio Nobel de Física de 2016 se maravilla con las aplicaciones prácticas de su teoría: 'El control de la materia nos permite fabricar objetos microscópicos
- La Zona de Bajas Emisiones llega a Santa Cruz de Tenerife: todo lo que necesita saber
- El líder de la Banda de Güímar se niega a jubilarse y regresa a prisión
- La Aemet avisa de viento fuerte en Tenerife para el lunes: suben las temperaturas y persiste la inestabilidad
- Cerrada al tráfico una carretera de Tenerife por desprendimientos
- Punta Brava marca el rumbo del programa ‘Tenerife y el Mar'
- El guachinche de Tenerife que ofrece cocina tradicional canaria y vino de cosecha propia a precios económicos: pronto cerrará su puertas por jubilación
- El restaurante de Tenerife famoso por su puchero canario y las carnes a la brasa: lleva más de 50 años conquistado con su cocina casera