El Cabildo de La Palma coordina con los ayuntamientos los trabajos para garantizar los derechos de los animales de la isla

El Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de la Isla siguen dando pasos para poner en marcha la futura Mesa Insular de Bienestar Animal, un nuevo órgano con el que se busca reforzar la protección de los animales, garantizar el cumplimiento de sus derechos y coordinar una respuesta conjunta en todo el territorio insular.

En un nuevo encuentro de trabajo, el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, y la consejera de Medio Ambiente, Mónica Gómez, participaron junto a representantes municipales y otros agentes vinculados a este ámbito para avanzar en la creación de esta herramienta de coordinación.

Estrategia común

La futura Mesa Insular de Bienestar Animal nace con el objetivo de dejar atrás las actuaciones aisladas y avanzar hacia una política insular cohesionada en materia de protección animal. Entre sus principales líneas de trabajo estarán el diseño de estrategias contra el abandono, el impulso de campañas de identificación y esterilización y la mejora de las infraestructuras de acogida para animales en La Palma.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, defendió el compromiso del grupo de gobierno con la puesta en marcha de este órgano, al considerar que permitirá abordar de forma conjunta problemas como las colonias felinas, el control de la fauna urbana y la educación en tenencia responsable.

Rodríguez subrayó además que el objetivo es seguir avanzando en una convivencia basada en el respeto a los animales y sentar las bases para que La Palma sea un referente en bienestar animal en Canarias.

Participación de ayuntamientos, cuerpos de seguridad y asociaciones

La nueva Mesa tendrá un carácter formal y contará con la participación del Cabildo de La Palma, los ayuntamientos, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de asociaciones y profesionales vinculados a este sector.

En paralelo, ya se trabaja en la normativa que regulará el funcionamiento de este órgano, que actuará como una entidad de asesoramiento técnico y legal para los municipios de la Isla.

Prevención y emergencias

Uno de los pilares fundamentales de esta futura Mesa será la actuación en situaciones de emergencia. Tras las experiencias vividas en La Palma en los últimos años, el Cabildo considera prioritario contar con protocolos de evacuación y albergue temporal de animales integrados en el Plan Insular de Emergencias (PEINPAL).

Esta línea de trabajo será una de las primeras que se abordarán en las sesiones iniciales de la Mesa, con la intención de mejorar la preparación de la Isla ante posibles emergencias y garantizar también la protección de los animales en esos escenarios.