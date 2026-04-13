La Palma exhibe su gastronomía y producto local en el Salón Gourmet 2026

El Cabildo de La Palma, a través de la empresa pública Sodepal y bajo la marca de Saborea La Palma, participa en la trigésimo novena edición del Salón Gourmet 2026, el evento líder de Europa en lo que a alta cocina se refiere, que se celebra en el recinto de Ifema de Madrid, del 13 al 16 de abril.

La consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, define la presencia de La Palma en el Salón Gourmet como "una acción estratégica para la internacionalización de las empresas locales, permitiendo que la excelencia de los sabores de La Palma compita en los foros de mayor exigencia profesional".

Con esta participación, el sello 'Saborea La Palma' reafirma su compromiso con el sector agroindustrial, "impulsando la visibilidad de los productores que convierten el territorio en un producto gastronómico de valor incalculable”, añade.

La delegación palmera estará ubicada en el espacio institucional de las Islas Canarias, donde trabajará de forma conjunta con el resto del archipiélago para proyectar la identidad única y la calidad premium de la despensa de la Isla Bonita.

En esta edición, La Palma cuenta con el equilibrio entre tradición y modernidad como pilar fundamental de la presentación, representada a través de tres empresas referentes en la isla. Bruco, que destaca por su exquisita elaboración artesanal de mermeladas, repostería tradicional y mojos; Destilerías Aldea, emblema del ron agrícola obtenido directamente del jugo de la caña de azúcar; y Veganorte, que llevará a Madrid la personalidad de los vinos volcánicos de la comarca noroeste.

Esta expedición busca consolidar el posicionamiento de los productos palmeros en el mercado nacional e internacional, facilitando el contacto directo con distribuidores, críticos gastronómicos y responsables del canal HORECA.

Por otro lado, Saborea La Palma desplegará una agenda de presentaciones y catas comentadas diseñadas para ofrecer una experiencia sensorial completa.