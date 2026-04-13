Cabildo y Delegación del Gobierno buscan financiación para obras hidráulicas en La Palma

El Cabildo de La Palma y la Delegación del Gobierno en Canarias han acordado trabajar de forma conjunta para impulsar la financiación de infraestructuras hidráulicas estratégicas en la isla, actualmente fuera del convenio de aguas vigente entre Canarias y el Estado.

Según ha informado la corporación insular, el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, mantuvieron una reunión técnica en la que definieron una hoja de ruta para ejecutar proyectos considerados clave para la resiliencia hídrica tras la erupción volcánica.

Entre las actuaciones planteadas figura el cierre del anillo insular de aguas, una infraestructura valorada en unos 35 millones de euros, así como el desarrollo de un sistema que combine la desalación con energías renovables.

Rodríguez subrayó que estas iniciativas permitirían garantizar el suministro en distintos puntos de la isla y mejorar la respuesta ante emergencias naturales.

Tomadero del Barranco de las Angustias

El Cabildo de La Palma ha puesto sobre la mesa la recuperación del proyecto del tomadero del Barranco de las Angustias, destinado a aprovechar aguas de escorrentía para el llenado de la balsa de Vicario y optimizar los recursos disponibles.

Por su parte, Pestana destacó la importancia del "diálogo entre instituciones" y coincidió en la necesidad de culminar el anillo insular para dotar al sistema de mayor flexibilidad.

En este sentido, anunció que la Delegación del Gobierno explorará vías de financiación en el Ministerio de Agricultura y en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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El presidente insular agradeció la disposición del delegado y subrayó que el conocimiento previo de las necesidades de la isla facilitará la búsqueda de soluciones fuera de los marcos ordinarios de financiación.