Más de 27 empresas participan en la II Feria de Empleo, Formación y Emprendimiento de La Palma

El Cabildo de La Palma, junto al Ayuntamiento de Villa de Mazo, organiza la II Feria de Empleo, Formación y Emprendimiento de La Palma, que acogerá a más de 27 empresas, centros educativos y demandantes de empleo entre el 16 y el 17 de abril en el Centro Cultural Andares y el Pabellón Deportivo David Jiménez Silva.

La consejera de Empleo, Susa Armas, espera que esta nueva edición “tenga como mínimo un éxito similar al pasado año”. “Con esta feria intentamos que la ciudadanía palmera en busca de empleo encuentre su oportunidad, así como el alumnado de los centros educativos que asistan pueda ir aprendiendo poco a poco cómo funciona el mundo laboral al que se enfrentarán en el futuro”, añade.

“Invitamos a toda la ciudadanía a participar de esta feria y conocer de primera mano todas las distintas posibilidades de trabajo en tantos ámbitos diferentes que existen en nuestra isla”, concluye Armas.

Conectar empresas con personas

El objetivo principal de la feria es conectar directamente a las empresas con las personas interesadas en sus ofertas de empleo. Por ello, las personas interesadas en las ofertas de empleo pueden inscribirse a través de la web para entregar el currículum vitae en el stand de cada empresa. Algunas empresas como Hotel H10, Hotel Princess, Ilunión y Fedepalma desarrollarán entrevistas rápidas a las personas que se hayan inscrito en sus ofertas.

Cartel de la Feria Empleo. / E. D.

Entre las novedades de esta edición, destaca la presencia de más de 60 ofertas de empleo de distintas entidades en la web de la feria, www.lapalmaempleo.com. Por el momento, se han recibido 39 inscripciones a dichas ofertas.

Otra de las novedades es la zona de emprendimiento, donde participarán las entidades que prestan asesoramiento a las personas emprendedoras, por lo que cualquier persona que esté pensando en emprender podrá solicitar información sobre las ayudas y financiación a la que pueden acceder.

Muestra de profesiones

Además, paralelamente se desarrollará un muestra de profesiones, donde se presentarán las veinte familias profesionales que se ofrecen dentro de la oferta formativa de la isla de La Palma en los Centros que imparten enseñanzas de Formación Profesional, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas de régimen especial bajo la coordinación de La Red de Información y Orientación Profesional. Participarán los diez centros educativos que imparten este tipo de enseñanzas.

Esto supone una oportunidad para las personas que estén pensando en emprender, participen en las jornadas de formación que se desarrollarán paralelamente y soliciten información a las entidades que prestan apoyo al emprendimiento, como son el Programa Prodae del Cabildo de La Palma, la Cámara de comercio, Fedepalma o Ader La Palma.

Del mismo modo, participarán también todos los centros de formación profesional y formación ocupacional, por lo que es una oportunidad para solicitar información e inscribirse en la oferta formativa en la que pueda estar interesado.

Por otro lado, se promueve la visibilidad de los colectivos con especiales dificultades para encontrar empleo, como son las personas con discapacidad o en situación de exclusión social.

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La II Feria de Empleo, Formación y Emprendimiento de La Palma cuenta con la colaboración del Servicio Canario de Empleo, la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividades Físicas y Deporte del Gobierno de Canarias, las Redes de Enseñanzas Profesionales Emprendimiento, las Redes de Enseñanzas Profesionales Orientación y la empresa pública Sodepal, a través del proyecto ‘La Palma es comercio’.