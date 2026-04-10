Petter Engdahl regresa a Transvulcania adidas para reclamar su trono

La organización de Transvulcania adidas anuncia el regreso de uno de los nombres propios que han marcado la historia reciente de la prueba: el sueco Petter Engdahl. El vencedor de la edición 2022 vuelve a la Isla Bonita con un objetivo claro: recuperar el trono y confirmar su estatus como uno de los atletas más completos, explosivos y dominantes del trail running internacional.

El interés de Engdahl por regresar a Transvulcania adidas supone un espaldarazo de primer nivel para la carrera, que va dando forma así un cartel competitivo de máximo prestigio mundial. No se trata de un corredor más en la línea de salida, sino de un auténtico referente del circuito internacional, capaz de marcar el ritmo de carrera desde el primer kilómetro hasta la mítica meta de Los Llanos de Aridane.

Integrante destacado del equipo Adidas Terrex, Engdahl representa la combinación perfecta entre velocidad pura y resistencia extrema. Pocos corredores en el mundo pueden presumir de su capacidad para trasladar ritmos propios del maratón en asfalto a terrenos técnicos de alta montaña, una cualidad que le convierte en uno de los perfiles más espectaculares del panorama actual para los seguidores del trail running.

Su victoria en Transvulcania 2022 permanece en la memoria colectiva como una de las exhibiciones más contundentes de la última década. Aquel día, el sueco no solo ganó - sobre un tiempo de 7:10:29 - sino que redefinió la forma de competir en la Isla Bonita, imponiendo un estilo agresivo, valiente y sin concesiones en algunos de los tramos más exigentes del recorrido, desde el Roque de los Muchachos hasta el descenso final.

El nombre de Engdahl se une al de otra figura ilustre de la prueba, su compatriota Emelie Forsberg, cuya participación fue confirmada semanas atrás. La presencia de ambos referentes del trail nórdico refuerza el carácter global de la cita, anticipa un espectáculo deportivo de primer nivel en la Isla Bonita y supone además un guiño inequívoco al legado internacional de Transvulcania adidas.