Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCuna del AlmaSucesos en TenerifeMamotreto de AñazaOficina en Tenerife para la visita del papaCB CanariasAuditorio Santa Cruz
instagramlinkedin

Petter Engdahl regresa a Transvulcania adidas para reclamar su trono

El corredor sueco Petter Engdahl regresa a Transvulcania adidas para competir y revalidar su título de 2022, buscando confirmar su posición como referente del trail running internacional

Petter Engdahl, ganador de la Transvulcania 2022

Petter Engdahl, ganador de la Transvulcania 2022 / E.D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La organización de Transvulcania adidas anuncia el regreso de uno de los nombres propios que han marcado la historia reciente de la prueba: el sueco Petter Engdahl. El vencedor de la edición 2022 vuelve a la Isla Bonita con un objetivo claro: recuperar el trono y confirmar su estatus como uno de los atletas más completos, explosivos y dominantes del trail running internacional.

El interés de Engdahl por regresar a Transvulcania adidas supone un espaldarazo de primer nivel para la carrera, que va dando forma así un cartel competitivo de máximo prestigio mundial. No se trata de un corredor más en la línea de salida, sino de un auténtico referente del circuito internacional, capaz de marcar el ritmo de carrera desde el primer kilómetro hasta la mítica meta de Los Llanos de Aridane.

Integrante destacado del equipo Adidas Terrex, Engdahl representa la combinación perfecta entre velocidad pura y resistencia extrema. Pocos corredores en el mundo pueden presumir de su capacidad para trasladar ritmos propios del maratón en asfalto a terrenos técnicos de alta montaña, una cualidad que le convierte en uno de los perfiles más espectaculares del panorama actual para los seguidores del trail running.

Su victoria en Transvulcania 2022 permanece en la memoria colectiva como una de las exhibiciones más contundentes de la última década. Aquel día, el sueco no solo ganó - sobre un tiempo de 7:10:29 - sino que redefinió la forma de competir en la Isla Bonita, imponiendo un estilo agresivo, valiente y sin concesiones en algunos de los tramos más exigentes del recorrido, desde el Roque de los Muchachos hasta el descenso final.

Noticias relacionadas y más

El nombre de Engdahl se une al de otra figura ilustre de la prueba, su compatriota Emelie Forsberg, cuya participación fue confirmada semanas atrás. La presencia de ambos referentes del trail nórdico refuerza el carácter global de la cita, anticipa un espectáculo deportivo de primer nivel en la Isla Bonita y supone además un guiño inequívoco al legado internacional de Transvulcania adidas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tren del sur de Tenerife, un proyecto de 2.500 millones, está más cerca tras un paso decisivo
  2. El ‘parking’ de la plaza de España de Santa Cruz de Tenerife será público a partir de julio y bajará las tarifas
  3. La Laguna acoge este sábado la novena edición de la Feria del Voluntariado
  4. El papa León XIV visitará Tenerife el 12 de junio: la asistencia será gratuita, pero requiere inscripción previa
  5. La Aemet avisa de rachas muy fuertes de viento en Tenerife y heladas en el Teide
  6. Hallado un antiguo cañón en las obras del anexo al Palacio Insular de Tenerife
  7. El biólogo tinerfeño José Luis Martín Esquivel, nuevo director del Parque Nacional del Teide
  8. El CB Canarias cae ante el Galatasaray y se jugará el pase a la Final Four en el Santiago Martín

El Cabildo de La Palma destina 600.000 euros a la mejora de vías en el centro de Los Llanos y la LP-2 en Argual

El Cabildo de La Palma destina 600.000 euros a la mejora de vías en el centro de Los Llanos y la LP-2 en Argual

La Palma refuerza su capacidad aérea con más de 30.000 plazas respecto a 2025, entre rutas nacionales e internacionales

La Palma refuerza su capacidad aérea con más de 30.000 plazas respecto a 2025, entre rutas nacionales e internacionales

El Cabildo de La Palma aprueba una inversión superior a los 31 millones para la nueva Residencia de Mayores y Centro de Día de Los Llanos de Aridane

El Cabildo de La Palma aprueba una inversión superior a los 31 millones para la nueva Residencia de Mayores y Centro de Día de Los Llanos de Aridane

Petter Engdahl regresa a Transvulcania adidas para reclamar su trono

Petter Engdahl regresa a Transvulcania adidas para reclamar su trono

El Cabildo de La Palma las mismas condiciones para todas las consejerías regionales si se amplían los plazos de los Fondos Next Generation

El Cabildo de La Palma las mismas condiciones para todas las consejerías regionales si se amplían los plazos de los Fondos Next Generation

El paso de la borrasca Therese precipita el cierre de la quesería más joven de La Palma

El paso de la borrasca Therese precipita el cierre de la quesería más joven de La Palma

La Palma exige al Estado la aplicación mensual del 60% del IRPF como medida de auxilio para paliar la afección económica de la crisis de Oriente Medio

La Palma exige al Estado la aplicación mensual del 60% del IRPF como medida de auxilio para paliar la afección económica de la crisis de Oriente Medio

El presidente de La Palma rechaza la gestión de AENA del problema del control aéreo y advierte del impacto "inasumible" de la huelga del 17 de abril

El presidente de La Palma rechaza la gestión de AENA del problema del control aéreo y advierte del impacto "inasumible" de la huelga del 17 de abril
Tracking Pixel Contents