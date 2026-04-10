La Palma refuerza su capacidad aérea con más de 30.000 plazas respecto a 2025, entre rutas nacionales e internacionales

La Palma sigue creciendo en su capacidad aérea con respecto al verano, tanto en el mercado internacional, nacional como regional. En este sentido, en el 2026 se incrementan en más de 30.000 plazas respecto a 2025.

La consejera insular de Turismo, Raquel Rebollo, destaca que "parte de este incremento de plazas aéreas, que es un 28,34% más, se debe a la entrada de Jet2 a La Palma este verano con dos vuelos procedentes de Mánchester, la incorporación del vuelo a Múnich con Cóndor y una conexión nueva con Wroclaw. Además, con Alemania hay más plazas desde la ciudad de Düsseldorf". "Esto permite ampliar las oportunidades para llegar a la isla y conectar con diferentes destinos internacionales en los que continuamos afianzando el conocimiento de nuestra isla", añade.

En concreto, las plazas aéreas procedentes de la Península y del mercado internacional pasan de 99.134 a 123.559, lo que supone un incremento de 24.425 plazas, con un crecimiento especialmente significativo en el ámbito internacional. Las plazas nacionales aumentan un 6,9%, situándose en 56.100 en 2026 frente a las 52.458 del año anterior, mientras que las internacionales crecen un 44,5%, pasando de 46.676 a 67.459. Estas son cifras recientes extraídas de la página web de Promotur del Gobierno de Canarias

En relación con los vuelos chárter, también se registra una previsión positiva, con 9.711 plazas en el mercado nacional y 16.138 en el internacional, donde se concentra el mayor incremento. Destacan aportaciones como Katowice, con 5.391 plazas; Düsseldorf, con 4.680; Wroclaw con 3.016; y Dinamarca, con 3.051.

En el ámbito regional, La Palma se ha favorecido gracias a la apertura aeroportuaria promovida por el Cabildo de La Palma, con un incremento en la oferta de plazas regionales en el que sitúa a la isla en una muy buena posición para conectar La Palma con destinos nacionales e internacionales a través de Binter, sin necesidad de pernoctar, por lo que se prevé un aumento de turistas por esta vía regional.