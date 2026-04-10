El Cabildo de La Palma destina 600.000 euros a la mejora de vías en el centro de Los Llanos y la LP-2 en Argual

El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma ha aprobado el proyecto para pavimentar un tramo clave de la LP-2 en el barrio de Argual, el acceso principal al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y las zonas de el Mercado Municipal y Llano Tesa en el centro del municipio, invirtiendo 600.000 euros.

El consejero de Infraestructuras, Darwin Rodríguez, explica que estas acciones responden a una planificación estratégica coordinada con el Ayuntamiento de la localidad y su alcalde Javier Llamas para recuperar vías con un alto índice de peligrosidad y deterioro.

En ese sentido, destaca que "estamos interviniendo en dos arterias fundamentales de la isla. Una vía de comunicación esencial para los residentes de la comarca oeste y el principal escaparate turístico para quienes visitan el Parque Nacional. El volumen de vehículos, tanto ligeros como pesados, hacía que esta obra fuera inaplazable", señala Rodríguez.

La intervención abarca un total de 1.132 metros lineales. Los trabajos se localizarán en la carretera LP-2 (Circunvalación Sur), desde la glorieta final de la Vía Exterior de Los Llanos (LP-21), y se extenderán por la LP-214 (carretera de La Caldera) hasta conectar con la calle Ramón Pol.

Tras los informes técnicos que evidenciaron un asfalto visiblemente agotado y agrietado, la Consejería ha optado por una solución técnica duradera con la eliminación del firme deteriorado en los tramos críticos. También se instalará una nueva capa de rodadura diseñada específicamente para soportar el tráfico pesado de la zona y la mejora de las condiciones de adherencia y visibilidad para los usuarios.

Darwin Rodríguez subraya que esta inversión forma parte de un plan de choque iniciado a principio del mandato. "Hemos heredado zonas con un nivel de deterioro ostensible que comprometía la seguridad vial. Nuestro compromiso es devolver a los palmeros y palmeras unas carreteras dignas, seguras y preparadas para los retos de movilidad del futuro", concluye el consejero.