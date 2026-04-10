El Cabildo de La Palma las mismas condiciones para todas las consejerías regionales si se amplían los plazos de los Fondos Next Generation

El Pleno del Cabildo de La Palma ha aprobado solicitar la ampliación de los fondos Next Generation EU a través de una moción que se ha aprobado por unanimidad, tras incluir la petición del equipo de gobierno insular para que la petición incorpore a todas las consejerías del Gobierno autonómico y no solamente a la de Transición Ecológica, como figuraba en el planteamiento inicial del grupo del Partido Popular en la Corporación.

La consejera de Acción Social, Ángeles Fernández, defendió la importancia que tiene para el archipiélago y para la isla de La Palma recibir estos fondos europeos, que tienen como objetivo paliar las consecuencias económicas y sociales provocadas por la pandemia de la COVID-19, promoviendo la creación de empleo, incidiendo en la transición energética y con un importante enfoque en la cohesión social y la mejora de infraestructuras.

Precisamente por esto, desde el equipo de gobierno se pidió incorporar a la moción a todas y cada una de las consejerías del Gobierno de Canarias, en lugar de limitar la petición únicamente a la Consejería de Transición Ecológica regional, un área que tiene dificultades para ejecutar su presupuesto y que no ha sido capaz de invertir la cuantía proveniente de los fondos europeos.

"Somos conscientes de las dificultades existentes en ejecutar determinadas partidas presupuestarias en un territorio como el nuestro y con los procedimientos burocráticos existentes y, por eso, nos mostramos comprensivos con la situación de Transición Ecológica, pero consideramos que lo justo es que todas las áreas cuenten con un mayor margen para poder ejecutar y justificar las inversiones realizadas", añadió el responsable insular de Industria y Energía, Fernando González, que, además, pidió esa misma comprensión con una institución como es el Cabildo y la gestión de esas partidas.

En este sentido, "coincidimos en el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo canario para la gestión de estos fondos, alcanzando importantes niveles de concesión en los programas ordinarios y avanzando de manera decidida en la adjudicación de los fondos extraordinarios y creemos que ampliar los plazos existentes permitirá desarrollar acciones clave para Canarias y La Palma con todas las garantías", remarcó la consejera insular de Acción Social.