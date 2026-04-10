El Cabildo de La Palma aprueba una inversión superior a los 31 millones para la nueva Residencia de Mayores y Centro de Día de Los Llanos de Aridane

El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma sigue dando pasos para hacer realidad la Residencia de Mayores y Centro de Día de Los Llanos de Aridane, "una infraestructura esencial por la que apostamos desde el inicio del mandato para mejorar la atención que se presta a las personas mayores y dependientes, que es un eje transversal esencial de nuestras políticas", defiende el presidente insular, Sergio Rodríguez.

Este proyecto representa una de las mayores inversiones sociosanitarias en la historia reciente de la Isla, con un presupuesto que supera los 31 millones de euros, posibilitando contar con 120 plazas de carácter residencial y otras 30 de estancia diurna. La aprobación del proyecto por parte de la Institución insular es el paso necesario que permitirá comenzar los procesos de licitación de las distintas fases de esta importante obra.

Sergio Rodríguez detalla que la edificación "se proyecta como una pieza clave para garantizar la calidad de vida de nuestros mayores y ofrecer un apoyo fundamental a las familias del municipio y de toda la comarca, respondiendo a una demanda histórica en nuestra isla".

La parcela donde se ubicará la construcción tiene un área aproximada de 9.200 metros cuadrados, donde se incluye la edificación y el viario interior del equipamiento.

El complejo está diseñado bajo un modelo de atención centrada en la persona, combinando la estancia residencial permanente con un servicio de centro de día. Este último permitirá que las personas usuarias reciban atención especializada, cuidados terapéuticos y actividades de dinamización durante la jornada diaria, favoreciendo su autonomía y permanencia en su entorno social.

La puesta en marcha de este centro no solo aliviará la lista de espera por plazas residenciales en la isla, sino que se proyecta como un apoyo fundamental para la conciliación de las familias de Los Llanos de Aridane y municipios colindantes.

"Este paso administrativo en el Consejo de Gobierno es una muestra más de que los compromisos se cumplen con hechos y presupuestos. Seguimos trabajando para que la calidad de vida en La Palma sea una realidad tangible para todas las generaciones", concluye Sergio Rodríguez.