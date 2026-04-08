El presidente de La Palma rechaza la gestión de AENA del problema del control aéreo y advierte del impacto "inasumible" de la huelga del 17 de abril

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha mostrado su contundente rechazo a la gestión de AENA del problema del control aéreo en la isla, situación que ha alcanzado un nuevo nivel de alarma tras el aviso de huelga programado para el próximo 17 de abril. Esta es una medida que el presidente califica como una amenaza directa a la estabilidad de La Palma.

Sergio Rodríguez advierte de que la situación de la Isla "no se puede permitir que se den circunstancias que afecten a su economía ni a la movilidad de las personas". Rodríguez subraya que, tras los esfuerzos realizados para recuperar la conectividad y atraer nuevas operativas internacionales, un bloqueo en el espacio aéreo supondría un retroceso inasumible.

Por eso, el presidente señala directamente al modelo de gestión privatizada como el origen de la precariedad que ya ha obligado a reducir horarios operativos en aeropuertos como el de El Hierro. En ese sentido, hace hincapié en que “es inadmisible que nuestra conectividad dependa de una gestión que se ha mostrado incapaz de cubrir las necesidades básicas de personal. Rechazamos de plano que el control aéreo sea el cuello de botella de nuestro desarrollo”.

La institución insular recalca que la movilidad no es un lujo, sino un derecho básico para los residentes y un pilar estratégico para el sector turístico, que actualmente presenta cifras de crecimiento que no pueden ponerse en riesgo por conflictos laborales o falta de previsión en la plantilla de controladores.

Sergio Rodríguez. / E. D.

Ante la cercanía de la jornada de huelga del 17 de abril, el Cabildo de La Palma hace un llamamiento urgente a AENA para que intervenga de inmediato para resolver el déficit de controladores en la torre de La Palma y garantice la operatividad total, asegurando el derecho a la movilidad, evitando que los ciudadanos y las empresas turísticas paguen las consecuencias de un modelo de gestión que antepone la rentabilidad al servicio esencial.

Sergio Rodríguez insiste en que “La Palma está en un momento crucial. No vamos a permitir que la falta de personal o una gestión deficiente en las infraestructuras del Estado lastre nuestro futuro. AENA debe actuar ya para revertir esta situación de precariedad".