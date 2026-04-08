La Palma se convierte en el epicentro del cuidado con unas jornadas dirigidas a la comunidad educativa
La consejera de Educación, Susa Armas, incide en la importancia que tiene el desarrollo de la segunda edición de las Jornadas de Emocuidado en la isla para aprender y profundizar en torno a la gestión de las emociones en edades tempranas
El Cabildo de La Palma organiza, junto con Sinergias In & Out, el evento Abrigadas Emocreativas, Islas de Emocuidados y Creálogos Educativos, que se desarrolla en el marco de la segunda edición de las Jornadas de Emocuidado en la isla y que tienen como objetivo profundizar en la comprensión y gestión de las emociones del alumnado.
La iniciativa tendrá lugar el próximo miércoles, día 15 de abril, en distintos espacios de la isla donde se desarrollarán diferentes actividades orientadas al cuidado, la emoción y el vínculo dentro de la comunidad educativa.
La consejera de Educación del Cabildo de La Palma, Susa Armas, incide en la importancia que tiene seguir apostando por este tipo de programas que buscan acercar a familias, profesorado y alumnado y promover una mejor convivencia y comprensión entre sus miembros.
Jornadas
La jornada comenzará por la mañana con las Abrigadas Emocreativas, que se desarrollarán en 12 centros educativos, con la participación de 70 estudiantes de Magisterio de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto a cerca de mil escolares de 5º y 6º de Primaria, generando espacios donde el alumnado reconoce y cuida a sus docentes.
Por la tarde, a las 16:00 horas, tendrán lugar las Islas de Emocuidados, con tutorías afectivas dirigidas a familias bajo el título Cómo afrontar las emociones de tus hijos e hijas, fomentando la escucha, el acompañamiento y el vínculo entre familia y escuela.
El evento culminará con Creálogos Educativos, que será a las 19:00 horas en el Teatro Circo de Marte, en Santa Cruz de La Palma, con la participación de César Bona, quien ofrecerá la ponencia El arte de ser humano en la sociedad actual. Esta actividad es abierta al público y las personas interesadas podrán inscribirse a través del formulario https://forms.gle/VWM1JMPFfHS3D9UX7.
El día 25 de abril, el Museo Benahoarita acogerá la jornada Emocuidado en la Educación, que será la continuación del programa y que se dirige al profesorado.
El proyecto cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, Juventud de Canarias y los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, Breña Alta, El Paso y Santa Cruz de La Palma.
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