Los embalses de La Palma acumulan más de 7 millones de pipas, superando el 77% de la capacidad máxima

Los continuos episodios de lluvias registrados durante el mes de marzo siguen teniendo un impacto directo en el sistema de almacenamiento de agua de la Isla. A día de hoy, el volumen embalsado en las infraestructuras del Consejo Insular de Aguas de La Palma asciende a 7.760.108 pipas, lo que supone un 77% del volumen total de llenado.

El consejero de Aguas, Juan Ramón Felipe, sostiene la importancia del momento actual y señala que "ahora toca aprovechar y gestionar correctamente este recurso tras unos episodios de lluvias que han sido especialmente relevantes para la Isla". En esta línea, explica que "el Consejo Insular de Aguas ya cuenta con una planificación definida para garantizar una gestión eficiente de un recurso clave para el bienestar de la ciudadanía".

Tras los continuos episodios de lluvias, algunas balsas como la de Dos Pinos o Bediesta se encuentran al 100% de su capacidad, mientras Vicario supera la mitad de su almacenamiento total

Los datos reflejan una evolución positiva en la mayoría de las infraestructuras. La Laguna de Barlovento, la de mayor capacidad de La Palma, alcanza el 80% de llenado, consolidando la tendencia al alza de las últimas semanas. Además, la balsa de Vicario, en Tijarafe, se sitúa al 52% de su capacidad máxima, acumulando 724.299 metros cúbicos de agua embalsada.

Por su parte, la balsa de Manuel Remón, en Puntallana, experimenta uno de los incrementos más destacados, pasando del 76% al 95% de su capacidad.

A punto de rebosar

En la comarca noreste, las balsas de San Andrés y Sauces se sitúan en niveles muy altos, con Bediesta al 100% de llenado, Las Lomadas al 99%, Adeyahamen al 92% y Los Galguitos al 86%, lo que confirma la buena respuesta del sistema tras las precipitaciones.

"Ahora toca aprovechar y gestionar correctamente este recurso tras unos episodios de lluvias que han sido especialmente relevantes para la Isla" Juan Ramón Felipe — Consejero de Aguas del Cabildo de La Palma

También destacan los datos en el Valle de Aridane, donde Dos Pinos, en Los Llanos de Aridane, se encuentra al 100% de su capacidad, mientras que Cuatro Caminos alcanza el 81%. En el noroeste, Puntagorda se sitúa al 90% y Montaña de Arco al 97%, mientras que La Caldereta, en Fuencaliente, alcanza el 91%.

Desde el Consejo Insular de Aguas se reafirma la premisa de actuar con una hoja de ruta clara y directa, actuando con una planificación que se ha venido trabajando desde el principio del mandato, para gestionar este recurso correctamente.